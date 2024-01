Colo Colo llegó a un acuerdo con Unión La Calera para abrochar la continuidad de Erick Wiemberg. El lateral izquierdo estuvo en duda para viajar a la pretemporada del Cacique, que este 11 de enero voló rumbo a Uruguay. Pero finalmente la negociación se resolvió positivamente para los albos.

Wiemberg extendió su vínculo con los Cementeros hasta el 31 de diciembre de 2025. Y pasó nuevamente a préstamo al cuadro popular. Firmó un nuevo contrato para estar cedido en el Monumental: un año sin cargo ni opción de compra para que el valdiviano se quede en Pedrero.

Toda esta negociación dejó en llamas a la directiva de Deportes Valdivia, que siente que los pasaron por encima en todo momento. Por el momento, el Torreón espera poder hacer algo, aunque sólo mastica la rabia de un acuerdo que les resulta perjudicial.

“Ayer (miércoles) en la noche me llamó Alex Varas para contarme que habían llegado a un acuerdo. Y que me iba a llamar el gerente de La Calera. Pero no me llamó nadie, todavía estoy acá esperando”, le apuntó a BolaVip el presidente del cuadro sureño, Raúl Villablanca. Para colmo, el trato incluye hasta un par de jugadores que irán desde los albos a los Cementeros.

Colo Colo envía dos jóvenes a La Calera como parte de la negociación con Wiemberg

Uno de los juveniles de Colo Colo que irá a La Calera como parte de la transacción por Erick Wiemberg estuvo a préstamo en uno de los descendidos a la Primera B durante 2023. La referencia es para Darko Fiamengo, un zaguero central y lateral derecho que militó en Curicó Unido en el segundo semestre.

Pero no será el único. Habrá otro que también estuvo fuera del Monumental el año pasado. Y también el antepasado. Esas alusiones son para Diego Ulloa, lateral izquierdo de 20 años que en 2023 jugó para A.C. Barnechea. Según supo RedGol, Ñublense tuvo interés en fichar al marcador de punta que también jugó cedido en Deportes La Serena.

Los Diablos Rojos no pudieron materializar la incorporación, pues recibieron como respuesta que Ulloa iría a La Calera. Así las cosas, la escuadra dirigida por Manuel Fernández recibe una especie de alivio para cumplir una reglamentación por una razón muy simple.

Tanto Fiamengo como Ulloa cumplen minutaje Sub 21 para llegar a los 1.890 minutos que exigen las bases del Campeonato Nacional 2024. Un dolor de cabeza menos para el cuerpo técnico argentino que reemplazó a Martín Cicotello.

