Érick Wiemberg sigue en Colo Colo y el lateral izquierdo parte con el Cacique a Uruguay para realizar la pretemporada. Los albos renovaron el préstamo del jugador del cual son sueños del pase Unión La Calera y Deportes Valdivia, en razón 50 por ciento cada uno.

Wiemberg se mantendrá en los albos cedido por todo el 2024 sin opción de compra. Esto no dejó contento a Deportes Valvidia y el club sureño reclama, pues en el Torreón la idea es que el jugador sea vendido para recibir los réditos económicos de la operación.

En conversación con BolaVip Chile, el presidente de Deportes Valdivia, Raúl Villablanca, avisó que el club acudirá al Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP, considerando además que el dueño de los derechos federativos de Wiemberg es La Calera.

La molestia de Deportes Valdivia

“Nosotros estamos igualmente asombrados. No nos han comunicado nada. Ayer me llamó Álex Varas bien tarde, noche, para comentarme que habían llegado a un acuerdo La Calera con Colo Colo y que me iban a llamar de Calera en seguida. No me llamó nadie, aquí estamos esperando”, sostuvo Villablanca.

Agrega que “me iba a llamar el gerente general de La Calera en la noche y hasta ahora no me ha llamado nadie. Estoy terriblemente decepcionado de esto, lo encontramos extraño. Nunca nos han comunicado, informado, no nos pidieron nuestro parecer”.

Nosotros tendremos que firmar algo también, si no es tan así. Si somos un socio, cómo no nos van a respetar en decirnos ‘oye, esto estamos haciendo, qué les parece, sí o no’. Ya el año pasado a nosotros también nos hicieron la misma, nos dejaron fuera de un recurso económico. Así que al final hay que terminar haciendo lo que a uno no le gusta y pelear sus derecho donde corresponde”.

El timonel de Valdivia complementa que “vamos a ir a tribunales a exigir nuestro derecho. Todavía no estamos oficialmente descendidos, no sé si el tribunal patrimonial nos podrá acoger. Nadie quiere andar en los tribunales, para nada, nosotros tampoco queremos eso. Solo queremos que como institución respeten nuestros derechos. El único que nos ha informado es Álex Varas, pero él es el representante. Le agradezco igual obviamente, pero tampoco es un ente”.

“Esto me dan a entender que Colo Colo no tenía recursos para comprarlo, entonces ellos se lo pasaron. Entonces aquí hay un club, el más grande de Chile, que no tenía dinero para comprar a un jugador que necesitaba y quería. El club más grande no tiene para comprar a Erick y Calera es generoso y se lo pasa. Es absurdo, quién va a comprar eso”, expone.

Raúl Villablanca sentencia que “yo tampoco he hablado con él (Wiemberg) por respeto, nunca lo he querido molestar, no he querido desenfocarlo. Nosotros queremos lo mejor para él también, créalo. No queremos involucrarlo en nada a él”.

