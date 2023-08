Curicó Unido encontró un gol justo a tiempo para salvar un punto en su visita a Deportes Copiapó. Pero los Torteros estuvieron casi 45 minutos en desventaja a raíz de una increíble mano dentro del área que cometió Darko Fiamengo. Sí, el refuerzo que llegó desde Colo Colo y que provocó el polémico cruce entre el club y Coke Hevia.

Muy cerca del final del primer tiempo, el defensor central formado en el Cacique y titular en el Sudamericano Sub 20 con la Roja cometió una mano dentro del área que no pasó inadvertida. Tampoco le dejó alguna duda al juez central del partido, Manuel Vergara.

Por supuesto que el réferi pitó el penal, algo que Fiamengo también dejó en evidencia con su lenguaje corporal. Apenas ocurrida la acción, el “4” de los albirrojos -que vistieron de negro en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla- se llevó las manos a la cara.

Una elocuente muestra de que no tenía cómo defenderse de la infracción cometida. Todo lo aprovechó Isaac Díaz, quien transformó en gol aquella ocasión de gol desde el punto penal. Fabián Cerda eligió el lado derecho, mientras que el Toro de Fresia apuntó el balón hacia el centro de la portería.

Darko Fiamengo, el refuerzo de Curicó Unido que “motivó” un desmentido a Coke Hevia

Sobre el cierre del mercado de pases, Curicó Unido anunció dos incorporaciones. Una fue la de Jorge Henríquez, volante ofensivo que se sumó desde Ñublense y que fue dirigido por Juan José Ribera en el Audax Italiano. El otro fue Darko Fiamengo, un zaguero central de 20 años que se sumó a préstamo desde Colo Colo, el protagonista indirecto de este tuit de Coke Hevia.

A raíz de eso, hubo un tuit que no gustó mucho en la dirigencia del cuadro curicano. “Hablé con un dirigente de Curicó por la llegada de Darko Fiamengo. Me la confirmó… pero me sentí importante. Por mí se enteró que es central y no lateral, mamita querida”, escribió el periodista de la radio Pauta.

La respuesta de Curicó Unido fue en una declaración pública con la que descartó tajantemente la afirmación de Jorge Hevia Cristino. En el debut de Fiamengo jugó de lateral derecho, cometió un penal muy evidente y fue reemplazado en los 86′, cuando le dejó su lugar a Joaquín González.