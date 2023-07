Coto Ribera busca un remezón en Curicó Unido: "Me cuestiono si el mensaje está llegando"

El Coto Ribera estuvo durante la última media hora de juego sin saber qué hacer. Curicó Unido cayó sin contemplaciones por 0-3 ante Unión La Calera en el estadio La Granja y confirmó que no puede encontrar el despegue pese al cambio de entrenador que ordenó la dirigencia.

Las conclusiones del adiestrador que ocupó el lugar de Damián Muñoz no fueron para nada positivas tras la dura caída frente a los Cementeros. “Tuvimos 25′ donde el partido fue bastante equiparado. La Calera tomó el control del balón durante cinco minutos. El equipo decayó en su trabajo, el gol nos golpeó mucho”, reconoció el ex DT de Deportes Temuco.

“Eso nos da vueltas como cuerpo técnico. El estado anímico y mental creo que afecta. En el segundo tiempo estuvimos muy bajos, lo reconozco mil por ciento. Fue demasiado bajo en todo sentido. Es el momento de remecer y generar un cambio radical. Si no, se pone todo cuesta arriba”, admitió Juan José Ribera, que recibió a última hora a dos incorporaciones: el juvenil Darko Fiamengo y un conocido suyo, Jorge Henríquez.

“El segundo tiempo que hicimos es de un equipo que no es lo que buscamos. Los jugadores están súper dolidos, son los primeros en hacer autocrítica. Me cuestiono si el mensaje está llegando en forma clara con un partido así. Ha faltado reconocer lo que nos estamos jugando, que es muy importante para la ciudad y la institución”, añadió el Coto. Y así dio a entender que siente que no existe claridad respecto a la misión principal: evitar el descenso directo.

Coto Ribera pone la alerta máxima en Curicó Unido: “Tenemos que hacer otra cosa o no nos va a alcanzar”

El Coto Ribera terminó con muchas dudas. La caída ante Unión La Calera encendió la alerta máxima en Curicó Unido, que parece destinado por pelear en la zona roja del Campeonato Nacional 2023.

“Tenemos que trabajar, conformar un equipo más fuerte, juntarnos todos. No es fácil lo que estamos peleando. Cuesta más porque hubo una campaña anterior que fue muy buena. Y cuesta a veces darse cuenta que estamos en una no tan buena. Este partido nos pega un mazazo definitivo: estamos peleando una zona complicada. Tenemos que hacer otra cosa o no nos va a alcanzar”, fue el desahogo del entrenador.

El ex DT de Coquimbo Unido y Deportes Antofagasta no se quedó ahí. “Creo que anímicamente es donde hay que apuntar. Es lo que pienso y siento. Hubo 25′ de un partido parejo. La Calera no llegó, nosotros empujamos. Cuando hicimos eso estaba todo bien. Bastó que La Calera tomara el control y hubo desesperación, nos echamos atrás”, detalló.

“Nos costó correr la cancha, nos hacen un gol y nos liquida mucho. Y eso tiene que ver con la confianza que debemos entregar nosotros, pero también hay un tema anímico a trabajar. Hemos competido muchas veces en esta zona, los partidos cuestan el doble hasta desde lo físico”, cerró Juan José Ribera, quien está decidido a cambiar su receta en el Curi.