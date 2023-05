Curicó Unido confirmó el secreto a voces que olía a salida. Pese a la victoria sobre Colo Colo en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023, la plana mayor de los Torteros le puso punto final a la estadía de Damián Muñoz en la dirección técnica del plantel profesional.

Todo fue informado con una emotiva declaración pública que refleja el dolor que generó la decisión en la interna institucional. “El apellido Muñoz es parte de Curicó Unido. Hoy se cierra un ciclo, pero estamos seguros que no es un adiós si no un hasta pronto”, tuiteó la cuenta oficial de los albirrojos, que marchan en el 14° puesto con 16 puntos.

“De parte de todo Club de Deportes Provincial Curicó Unido un eterno: ¡Gracias profe!”, sentencia la publicación, acompañada de una gráfica, que seguramente evoca la histórica campaña que terminó con el club en una inédita participación en la Copa Libertadores de América.

Sobre esto, Damián Muñoz también tuvo palabras en una conferencia de prensa que marcó su adiós. “El acuerdo se basa en números y está pactado desde comienzos de año. No es que haya una pérdida de confianza. La evaluación era clara. No hay nada extraño. Me voy tranquilo y con la frente en alto. Siempre traté de dar lo mejor para la institución”, expresó el DT de 39 años, quien es un referente histórico del club curicano.

Curicó Unido piensa en Juan Pablo Pumpido como DT para zafar del descenso

Por cómo se vio el equipo en la primera parte del Campeonato Nacional 2023, queda claro que el objetivo de Curicó Unido para la recta final será mantener la categoría en la élite del fútbol chileno.

Se trata de Juan Pablo Pumpido, hijo de Nery, aquel arquero argentino campeón del mundo en México ’86. Tiene 40 años y por estos días espera por una chance tras haber dejado una buena impresión en el Sportivo Ameliano de Paraguay.

Con ese club, JP Pumpido levantó la Copa Paraguay y cumplió el objetivo de zafar del descenso directo a tres fechas del final de la temporada guaraní. Una meta muy similar a la que encontrará en el estadio La Granja.

“En la charla técnica les hablé a mis jugadores de mi papá. Les dije lo que significó para mí, caminar al lado de él, en cualquier parte del mundo y que lo reconozcan como lo reconocen: que le pidan fotos, autógrafos o simplemente lo paren para saludarlo. Sé que lo mío no se puede comparar con todo lo que él logró, pero me sirvió de ejemplo para decirles lo que significa ser campeones”, expresó Juan Pablo Pumpido en una conversación con El Litoral.

También dirigió a Sol de América, club que condujo a la final luego de 23 años sin aparecer en esa instancia. En ese cuadro paraguayo que adiestró durante 2021 coincidió con el argentino Federico Castro, ¿Hay más nombres que suenen como candidatos a dirigir Curicó Unido? Sí: Mario Salas, Jaime Vera e Ivo Basay.