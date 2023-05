Curicó Unido tiene una difícil visita para cerrar la traumática primera rueda del Campeonato Nacional 2023, donde llegó a seis derrotas consecutivas en condición de local. Por la 15° fecha, los Torteros irán hasta el estadio Monumental para jugar ante Colo Colo en un duelo que puede ser el último de Damián Muñoz como DT.

En la antesala del juego vs. el Cacique, el entrenador de los Torteros dejó claro que está consciente de eso. “Haremos una evaluación de la primera rueda. De las cosas que estuvieron bien y las que no resultaron como nosotros queríamos. Y obviamente tiene que haber una reunión con la dirigencia, son puntos donde uno no sabe lo que puede suceder”, dijo Muñoz, como para graficar que en esas charlas puede zanjarse el final de un ciclo histórico que comenzó en julio de 2021.

“Estoy preparado para cualquier escenario y tranquilo porque entregué lo mejor para el equipo y el club”, añadió el entrenador, que claramente ya se puso en el caso de salir de la institución a la que llevó por primera vez a una Copa Libertadores de América.

Damián Muñoz y su continuidad en Curicó Unido: “Debemos ver si creemos tener las herramientas para llevar el proyecto adelante”

Pero no sólo falta una charla con la plana mayor de Curicó Unido, que marcha en el 14° lugar con los mismos 13 puntos que el penúltimo equipo del Campeonato Nacional 2023: Deportes Copiapó.

“Más que nada, en la conversación con los dirigentes, el análisis es nuestro primero que todo. Ver la situación, el escenario. Tengo entendido hasta el momento que está complejo poder contratar refuerzos, eso es un punto en contra”, expresó Damián Muñoz sobre un ítem cuestionado: en el primer semestre arribaron al club Cristián Zavala, Tobías Figueroa, Jason Flores, Augusto Barrios, Omar Merlo y Sergio Vergara, quien con suerte ha entrado en las citaciones y apenas computó 3′ en cancha.

Muñoz agregó que “tenemos que reunirnos como cuerpo técnico y ver si creemos si tenemos las herramientas para llevar el proyecto adelante. Y también la parte importante, que son los directivos, si quieren continuar con nosotros o no”. ¿Qué pasará? Desde hace rato que huele a cambios en el estadio La Granja. El tiempo dirá y el receso es muy largo…