Nelson Sepúlveda tras el manotazo de Osorio: "Decían que no me tocó, pero me hizo cagar la boca"

Darío Osorio se ganó la expulsión antes de caminar por la cornisa: quedó condicionado desde el minuto 33 del empate entre Universidad de Chile y Cobresal. Y había cometido un foul con un planchazo leve, pero que impactó en Guillermo Pacheco. Una acción que perfectamente pudo costarle la segunda tarjeta amarilla. Aunque el árbitro, Manuel Vergara, no lo consideró así.

Pero algo que “se veía venir”, tal como dijo el comentarista de Radio Cooperativa Igor Ochoa, ocurrió finalmente: en los 74′ y luego de darle un manotazo en el rostro tan involuntario como evidente a Nelson Sepúlveda, Osorio fue expulsado por doble amonestación. Mientras el cuerpo médico cobresalino atendía a su jugador, el réferi le sacó roja a Mauricio Pellegrino.

El volante de los albinaranjas quedó con un corte que evidenció una de las cámaras de TNT Sports. “Me rompió todo el labio y me corrió un poco el diente de abajo. Me pusieron dos puntos. Decían que Osorio no me había tocado, pero me hizo cagar la boca. En el primer tiempo tiró otros manotazos”, relató el “20” de los mineros en una conversación con Las Últimas Noticias.

Nelson Sepúlveda: “El árbitro le dijo a Osorio que se calmara”

El mediocampista de Cobresal, miembro del histórico equipo campeón con Dalcio Giovagnoli, contó más detalles de lo vivido en el estadio Santa Laura. “El juez le dijo a Osorio que se calmara. Antes de pegarme, le dio una patada a Guillermo Pacheco. Estaba un poco descontrolado”, comentó Nelson Sepúlveda, siempre en diálogo con LUN.

“No vi su brazo. Él despega, yo estaba mirando la pelota. Con su movimiento me dio de lleno. En una jugada me sacaron amarilla por un foul, pero considero que no lo toqué. Le dije al árbitro que me pegó y a él nada. Tuvo que ver que me había roto el labio para sacarle la tarjeta. Tengo un poco de dolor, pero se me va a pasar”, agregó el ex Deportes Melipilla.

Nelson Sepúlveda: “El árbitro me preguntó ‘¿dónde te pegó?’, le tuve que mostrar el labio”

El relato de Nelson Sepúlveda prosiguió. “La cancha no estaba cómoda. Eso se prestó para un estilo aguerrido y friccionado. En el momento del golpe encontré raro. Después me contaron que en la televisión dijeron poco menos que no me había hecho nada. Con todas las cámaras que tienen, ¿cómo no dijeron que me pegó de lleno?“, expresó.

Agregó que “más encima el árbitro me pregunta: ¿dónde te pegó? Le tuve que mostrar el labio con sangre para que reaccionara. Después de eso le sacó la segunda tarjeta amarilla y lo expulsó”, cerró.