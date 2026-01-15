Colo Colo sale a cancha esta noche para jugar su primer partido del 2026. El Cacique debutará en la Serie Río de La Plata ante Olimpia de Paraguay en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, dando el vamos a esta nueva temporada.

Pese a que el año recién comienza, la presión en los albos es total tras un 2025 muy decepcionante. Fernando Ortiz debe mostrar cosas buenas desde ya y este primer compromiso aparece como una buena oportunidad de cambiarle la cara al equipo.

Se espera que dos de los tres refuerzos que han llegado en este mercado hasta ahora tengan su esperado debut con la camiseta del popular. Hablamos de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, quienes jugarán de lateral derecho y central respectivamente. ¿Y Javier Méndez? Pues el uruguayo tiene que todavía ponerse tono.

ver también En Colo Colo responden por la polémica de los viáticos: “Hay un clima de austeridad absoluta”

Este será el primero de tres partidos que el Cacique jugará en esta Serie del Río de La Plata. Posterior a este compromiso ante Olimpia los albos enfrentarán el domingo 18 de enero a Alianza Lima y el miércoles 21 a Peñarol.

Joaquín Sosa será uno de los refuerzos que debutará esta noche ante Olimpia | Foto: Colo Colo.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Olimpia?

El duelo entre el Cacique y el Decano se jugará esta noche de jueves 15 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

Publicidad

Publicidad

¿Quién transmite por TV este partido?

Pese a que los derechos los tiene ESPN, este compromiso no se podrá ver en ninguna de sus señales de TV cable. Por lo mismo, solo se podrá ver vía Streaming.

ver también Leyenda alba destruye a Blanco y Negro: “Todos se preparan y Colo Colo no”

¿Dónde ver por internet el Colo Colo vs Olimpia?

Este compromiso podrá ser visto vía Streaming a través del servicio de Disney+ en su plan Premium. Este plan tiene un costo de 14.190 pesos chilenos y cuenta con todo el contenido de ESPN en vivo.