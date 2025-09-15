Colo Colo protagonizó un debut para el olvido por parte de Fernando Ortiz. El nuevo técnico albo comenzó su ciclo con una contundente derrota de 3-0 ante Universidad de Chile en la Supercopa en Santa Laura.

Los tantos de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi sentenciaron el primer encuentro oficial del argentino, siendo superado en todas las líneas y un paupérrimo nivel tanto en lo individual como en lo colectivo.

Sin embargo, y a casi 24 horas del encuentro que terminó con un nuevo título oficial para los azules, surge a la luz un polémico momento que fue la muestra clara de como fue el encuentro en Independencia.

La polémica instrucción de Colo Colo durante la Supercopa

Corría el minuto 82′ de la Supercopa, para ese instante el marcador estaba prácticamente sentenciado. Colo Colo caía sin apelación por 3-0 ante Universidad de Chile en Santa Laura.

La poca asistencia de público para el encuentro ayudó que los micrófonos ambientales de TNT Sports pudieran captar de mejor manera a las bancas, y en especial a los técnicos.

Fue así que la transmisión oficial reprodujo un mensaje que desde el cuerpo técnico de Fernando Ortiz entregaron a Erick Wiemberg.

“Métele una buena patada al pendejo de mierda este, Erick”, fue lo que habría salido de la banca del Cacique y que reprodujo en su cuenta de TikTok el periodista Cristóbal Neira.

La Supercopa quedó en manos de Universidad de Chile en el Santa Laura. Foto: Javier Torres/Photosport

Además, el profesional detalló que la instrucción apuntaría a Maximiliano Guerrero, quien solo minutos antes había hecho una rabona dentro del área del cuadro de Ortiz, y que incluso provocó la reacción de Emiliano Amor.

Revisa la polémica instrucción a Erick Wiemberg: