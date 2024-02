Guillermo Paiva ha sonado hasta en la Radio Colo Colo. El delantero paraguayo es catalogado como el posible refuerzo que necesita el Cacique de cara a la nueva temporada que se avecina y ya son varios que lo dan prácticamente listo en Macul.

Pero, ojo, hay que esperar la comprobación. Aún están en tratativas las partes y se espera que esta semana que viene se pueda llegar a buen puerto y se tengan noticias sobre la realidad de su llegada a Santiago.

Mientras tanto, Redgol quiso saber de cerca acerca de este jugador, que parece un poco un misterio para el general del mundo del fútbol chileno. Goleador con el Olimpia en Paraguay, es poco lo que se sabe realmente sobre sus características en la cancha y ya han salido voces a decir que destaca por ser “bueno para la noche”.

Para lograr saber más sobre él, la fuente directa es Hugo Brizuela, ex jugador paraguayo de Universidad Católica y Audax Italiano, entre otros, y que jugó en el Mundial de Francia 1998. Además, es el encargado de negociar directamente el pase de Paiva con Colo Colo, junto con su hermano.

Las palabras de un cercano

Hugo Brizuela trata de no hablar mucho. Sabe que sus palabras podrían llegar a trabar alguno de los ápices que se discuten con el Cacique. Es por eso que es cauto a la hora de dar certezas.

“Aún faltan detalles, pero está muy bien encaminado el tema. Con mi hermano le dimos esta opción a Colo Colo y esperamos que dentro de esta semana se solucione”, señaló el ex jugador, en contacto con Redgol.

Al momento de definir sus características, Brizuela asegura que es un delantero al que no le da miedo la presión. “No le va a pesar la camiseta. Tanto Olimpia, como Colo Colo, son equipos grandes. Es un chico que se mueve bien, que ha hecho goles muy importantes en Olimpia. Pero, como te digo, faltan algunos detalles, así que no puedo hablar mucho”, resaltó.

Por último, Brizuela aseguró que no pudo hacer nada para poder trasladar a Darío Lezcano de Colo Colo. “Con mi hermano estuvimos también en ese tema. Tratamos de ver opciones, de moverlo, pero no lo pudimos sacar. Él tiene contrato vigente y cuando intentamos que se fuera a otro equipo, no quisieron. Creo que fue Gustavo Quinteros que no lo quiso soltar”, cerró el ex astro paraguayo.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato por la Supercopa?

Colo Colo y Huachipato animan la Supercopa de Chile este domingo 11 de febrero a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la comuna de Ñuñoa.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.