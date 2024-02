Si bien lleva ya un largo tiempo fuera, en Colo Colo siguen atentos a lo que pase con el futuro de Pablo Solari. El Pibe se fue a River Plate y ha sido figura, lo que ha generado el interés de clubes desde el extranjero.

En los últimos días se conoció que el Krasnodar de Rusia realizó una oferta por 20 millones de dólares, lo que hizo que el Cacique se frotara las manos. Con el 32 por ciento del pase en sus manos, en el Monumental esperan por su venta para recibir una gran cantidad de dinero.

Pero pese al deseo, River Plate desechó la propuesta de Europa y retendrá a Pablo Solari. Esto no le molesta nada al Pibe, quien en conversación con DSports Radio reconoció que “estoy al tanto, obviamente”.

Al exColo Colo no le quita el sueño la opción de partir. “No soy de darle mucha importancia hasta que sea algo oficial, aparte ahora estoy metido en la Selección. No se da todos los días estar en la Selección, así que lo disfruto al máximo”.

En esa misma línea recalcó que no se moverá de Argentina, lo que deja al Cacique con las ganas de recibir dinero. “Tengo contrato con River hasta 2026, estoy bien, contento, voy a estar hasta que el técnico y el club lo determinen. Voy a seguir ahí”.

Pablo Solari quiere llevar a Argentina a los Juegos Olímpicos

Pablo Solari está enfocado en lo que será la definición del Preolímpico. El Pibe marcó y dejó a Argentina a un triunfo de sacar los pasajes a París 2024, aunque para ello tendrán que vencer a Brasil.

“Contento porque pude convertir, lo venía anhelando, pero con ese sabor a poco porque podíamos sacar una victoria y enfrentar el partido del domingo contra Brasil más tranquilos. El domingo vamos a ir a ganar y después depender de otro resultado para ver si podemos ser campeones”, lanzó.

Pablo Solari celebró su reencuentro con el gol. “Yo sé que las cosas pasan por algo, venía alterado, con la necesidad de anotar. No sé si estaba nervioso, pero siempre quiero ayudar al equipo, más allá de que no me caracterice por convertir, pero me gusta estar cerca del gol aunque sea para asistir a un compañero. Tuve que trabajar de la cabeza para manejarlo de la mejor manera posible, pero las cosas vienen solas”.

Finalmente adelantó el cruce de este domingo. “Jugar un clásico Argentina – Brasil es muy emocionante, en lo personal va a ser mi primer clásico. Para todos es una gran motivación saber que si le ganamos a Brasil ya clasificamos a París”.

Pablo Solari por ahora sólo piensa en Argentina y en volver a jugar por River Plate. El Pibe no se marea con las ofertas y definirá con tranquilidad su futuro, mientras Colo Colo espera para que le llegue su parte del botín.

¿En qué debe invertir Colo Colo el dinero de una posible venta millonaria de Pablo Solari? ¿En qué debe invertir Colo Colo el dinero de una posible venta millonaria de Pablo Solari? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Pablo Solari en 2023?

En la temporada 2023 con River Plate, Pablo Solari disputó un total de 46 partidos oficiales. En ellos marcó 12 goles, dio 12 asistencias y alcanzó los 2.181 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Argentina y Brasil en el Preolímpico?

Pablo Solari y Argentina se jugarán la clasificación a los Juegos Olímpicos de París este domingo 11 de febrero. Desde las 17:30 horas la Albiceleste choca con Brasil en la última fecha del cuadrangular final del Preolímpico.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.