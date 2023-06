Colo Colo logró una revitalizadora victoria ante Deportivo Cali, el pasado domingo, en un amistoso. Tras mostrar las mismas dudas que han mostrado durante todo el semestre en el sector defensivo, los albos supieron reaccionar y se impusieron por 5-4 a los colombianos.

Pero para el Cacique la mira está puesta en otro lado: primero la Copa Chile y luego su partido más importante en el semestre, ante Deportivo Pereira en el Estadio Monumental, donde intentarán avanzar de ronda en la Copa Libertadores tras cinco años.

Por lo mismo, debido a la poca carga de partidos, el Cacique ha entrenado en doble turno pensando en esos objetivos, todo mientras esperan por refuerzos que ayuden a recuperar en algo el nivel mostrado el año pasado y del cual han estado muy lejos en esta temporada.

Situación delicada que ha abierto una serie de rumores sobre problemas internos al interior del camarín, entre indisciplinas y conflictos. Sin embargo, el último de los rumores, publicado por el medio El Futbolero, caló hondo en Maximiliano Falcón, quien salió a desmentir una supuesta pelea con César Fuentes.

Me están empezando a preocupar los ‘periodistas’. Todos los días me peleo con alguien, quizás piensen que soy boxeador. las redes se volvieron cualquier cosa, no crean nada gente, si no es dicha por nosotros o publicado. ¡¡Vamo arriba!!”, posteó en sus historias de Instagram.

Vale recordar que Maxi Falcón ha disputado 16 partidos en el semestre con los albos. Tras ser expulsado en un duelo ante Everton, Gustavo Quinteros decidió castigarlo quitándole la titularidad, pero finalmente el uruguayo, producto de la serie de lesiones, volvió al puesto, aunque sin mostrar su mejor cara.

De hecho, dos errores suyos en la Copa Libertadores le han costado caro al Cacique. El primero ante Boca Juniors en el Monumental y el segundo ante Monagas en Venezuela. Ante los xeneizes implicó el 2-0 definitivo y en Venezuela terminó en expulsión de Fernando de Paul.