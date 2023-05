Colo Colo aterrizó en Chile luego de su amarga visita a Monagas por Copa Libertadores, donde igualaron 1-1 y no pudieron afirmarse en la clasificación del Grupo F. Además, lamentaron la expulsión de Fernando de Paul para enmendar un grosero error de Maximiliano Falcón.

En el regreso al país, al Peluca le tocó hacer una fuerte autocrítica del condoro que pudo haber significado una derrota en Venezuela. El defensa uruguayo asumió su error y reconoció que no está pasando por el mejor momento futbolístico.

“Son momentos que tiene cada jugador. Son errores que he cometido y creo que no estoy a mi máximo nivel o al que he demostrado desde que estoy en el club. Pero estoy tranquilo porque le puede pasar a cualquiera, no siempre se puede jugar bien”, dijo a los medios de comunicación.

“He hecho esos enganches en el fútbol chileno y me han salido. Esta vez perdí la pelota y lo que conlleva es que el partido pasado (ante Boca Juniors) fue gol y ahora nos expulsaron a un jugador. Hay que ser autocrítico, soy un jugador que asumo los errores. Me he equivocado varias veces, no sólo futbolísticamente, y siempre pongo el pecho a las balas”, sumó.

Sobre el rival, Monagas, Falcón lamentó que “era el equipo del grupo que menos nivel tenía. No demostraron mucho, ni el primer partido y tampoco el segundo. Nosotros no pudimos aprovechar eso, erramos muchos goles y eso nos está costando un poco”.

“Hay que apoyar a los compañeros, sabemos que son situaciones que pueden pasar y lo importante es que generamos. Llegar al área rival con tanta claridad como lo hacemos es complicado, pero si no haces goles no ganas partidos, por más lindo que juegues”, continuó.

“Eran tres puntos muy importantes, ahora quedamos un punto arriba, pero dependemos del los rivales. La idea era tratar de depender de nosotros, pero hay que dar vuelta la página rápido, no sirve de nada seguir lamentándose”, cerró el defensa.