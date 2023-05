El regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo en la derrota ante Curicó Unido encendió con todo las redes sociales. El atacante albo volvió a la acción en el Cacique después de su grave episodio de violencia de género, generando la molestia de los usuarios y en especial de Camila Sepúlveda, la ex pareja del jugador.

La mujer que lo denunció no está para nada conforme con las medidas que están tomando en el Monumental, en especial con las declaraciones del propio Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, y de Carlos Cortés, director de Blanco y Negro.

El entrenador albo señaló en la previa del partido que “tomamos decisiones respecto a lo que informan los médicos, la ayuda de profesionales y de acuerdo a eso vamos evaluando la posibilidad de su reintegro a la actividad”.

Por su parte Cortés señaló en charla con ADN Radio que “lo más importante es ser justo. La justicia la ven los Tribunales. En términos de principios está mal, pero el que debe sancionar son los tribunales y eso fue lo que pasó”.

Es por esto que Camila se lanzó con todo en su Instagram personal, al publicar por medio de sus historias que “me tienen podrida ellos y las estupideces que hablan”.

La publicación de Camila contra Colo Colo:

Posteriormente, la mujer agregó que “que no me provoquen porque con un par de videos, fotos y pantallazos dejo la cagá en todos lados, porque a mí nadie me deja de mentirosa. Que dejen de hablar del tema porque mucha paciencia ya no tengo”.

Una publicación que llega justo cuando Colo Colo cierra un irregular semestre en lo deportivo y con una denuncia de violencia de género que no se ha podido manejar del todo bien.