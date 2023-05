La polémica está desatada en Colo Colo por el regreso de Jordhy Thompson a las citaciones para el duelo de hoy ante Curicó Unido. El juvenil albo, quien estuvo involucrado hasta hace no mucho en una grave denuncia de violencia de género por parte de su ex pareja, recibirá una nueva oportunidad de la mano de Gustavo Quinteros en el cierre de esta primera rueda del torneo.

Esta postura que se tomó en el Cacique generó las críticas de Antonia Orellana, actual ministra de la mujer, quien comentó en el programa Gobierno Informa que “los clubes no tienen que esperar a que la ley los obligue a tomar otras medidas, sino que tienen la oportunidad de mostrar su compromiso con la violencia contra las mujeres (…) Es un delito y en este caso se ha comprobado”.

Estas palabras de la titular de la Mujer y Equidad de Género recibieron respuesta de Colo Colo, siendo Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, el encargado de entregar visión en torno al bullado caso Thompson.

En charla con ADN Radio, el dirigente señaló que “me parece que, según los antecedentes que tengo, se siguió un procedimiento que se fue cumpliendo íntegramente. Se fijaron ciertas condiciones para que pudiera retornar. No entro en la toma de decisiones deportivas, se tomaron acciones médicas, psicológicas. Si lo citan es una decisión de orden deportivo en la que no me meto”.

“Muchas veces se usa a Colo Colo para salir en los medios. No hay sentencia condenatoria para el y hay que respetar la institucionalidad en Chile. ¿Qué va a hacer si le prohíben trabajar? ¿Quieren que quede cesante todo que tuvo un problema así?”, agregó Cortés.

En ese sentido, el director de ByN sostuvo que “hay que respetar lo que dijo el Poder Judicial. Si cumplió las exigencias que se le hicieron, bien por él. Que un ministro haga referencia a Colo Colo es aprovechamiento político. Esto es un tema deportivo y judicial, se fueron resolviendo en una línea y meter el mundo político a opinar excede por mucho a este tipo de actividades”.

“Lo más importante es ser justo. La justicia la ven los Tribunales. En términos de principios está mal, pero el que debe sancionar son los tribunales y eso fue lo que pasó”, concluyó.

Jordhy Thompson juega un partido oficial con Colo Colo desde el domingo 12 de marzo, cuando los albos igualaron sin goles ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. ¿Tendrá su hoy vuelta a las canchas ante Curicó Unido?