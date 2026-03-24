Esteban Pavez hace varios meses que cambió la camiseta blanca de Colo Colo por la de blanquiazul de Alianza Lima. El volante y capitán albo decidió buscar un nuevo desafío a sus 35 años, aceptando el llamado de Pablo Guede para partir a Perú.

Sin embargo, el cariño de Pavez hacia su ex club no ha parado, ya que a pesar de que su última temporada en el Monumental no fue de las mejores, de igual manera guarda un grato recuerdo del Popular.

Así lo dejó en claro en su Instagram, donde en esta jornada subió varias imágenes con el mensaje “momentos inolvidables del último tiempo”, donde destaca una fotografía suya defendiendo a Colo Colo.

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El recuerdo de Pavez jugando en Colo Colo

Dentro de las imágenes que subió el volante dijo presente una con la camiseta del Cacique y portando la jineta de capitán, justo en el sorteo previo a enfrentar a Alianza Lima en el amistoso que jugaron a inicio de año.

En este 2026 desde su llegada al cuadro peruano el volante chileno ha jugado seis partidos, siendo cinco por el torneo local y uno en la Copa Libertadores. Suma 499 minutos de acción sin anotar goles y ni dar asistencias.

La imagen que subió Esteban Pavez recordando a Colo Colo. | Foto: Captura.

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Con Pablo Guede el ex capitán albo es uno de los titulares que más ha jugado. Solo un esguince en su primer partido lo sacó de acción por un par de compromisos, siendo titular en todos y cada uno de los duelos en que ha disputado.

El próximo partido del Alianza Lima de Esteban Pavez

Alianza Lima enfrentará a Universitario el próximo sábado 4 de abril desde las 10:00 (hora de Chile) en el Estadio Monumental de Lima.

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En síntesis

El volante Esteban Pavez juega actualmente en Alianza Lima bajo la dirección técnica de Pablo Guede.

En lo que va de 2026, el ex capitán de Colo Colo ha disputado seis partidos oficiales en Perú.

Esteban Pavez registra 499 minutos de juego con Alianza Lima, sin marcar goles ni dar asistencias.

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