De gala: los tres referentes de Colo Colo que dijeron presente en concierto Rauw Alejandro

Colo Colo se mentaliza para lo que será el retorno de la Liga de Primera. El Cacique tiene la exigencia de disputar torneos internacionales y debe sumar de forma obligatoria para seguir con el objetivo. Por lo que el partido del domingo ante Coquimbo Unido será clave.

Sin embargo, todavía faltan varios días y en el plantel albo hay confianza en remontar en la tabla de posiciones. Por lo que este lunes aprovecharon de asistir al primer concierto de Rauw Alejandro en Chile.

ver también “Su foco debe ser Colo Colo”: Aníbal Mosa le raya la cancha a Arturo Vidal por la Kings League

En esta ocasión fueron tres los referentes que llegaron hasta el Movistar Arena. Vestidos de gala, como indicaba el drees code, Arturo Vidal, Mauricio Isla y Emiliano Amor asistieron a la presentación. Lo que no pasó desapercibido para los fanáticos que se encontraban en el reconocido recinto.

Es que con el cantante nacido en Puerto Rico han forjado una fuerte amistad. Incluso el pasado domingo disputaron una pichanga y compartieron una comida. Por lo que ahora no podían faltar y estuvieron en el VIP para disfrutar cada uno de sus éxitos como “El Efecto”, “Desesperados” y “Lokera” entre otros.

“Está todo bien”, alcanzó a comentar el “Huaso” Isla sobre la reunión privada con Rauw Alejandro. Tras el primer concierto del 13 de octubre, este martes Colo Colo volvió a los entrenamientos y todos se presentaron a primera hora para ya preparar el retorno de la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique vuelve a jugar este 19 de octubre a las 12:30 horas. Colo Colo visita a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y que espera un aforo de 11 mil hinchas exclusivamente locales.

El equipo de Fernando Ortiz está obligado a sumar por lo que se espera equipo estelar. Cabe consignar que será transmitido por TNT Sports y HBO Max.