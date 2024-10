Colo Colo luchó hasta el final y triunfó sobre Universidad Católica en la pendiente fecha 24 del Campeonato Nacional. Ahora, los albos están a solo cuatro puntos de Universidad de Chile y con dos partidos menos, lo que los ilusiona para conquistar el título esta temporada.

Todavía queda camino y nada está dicho, pero la victoria sobre la UC dejó a todos ilusionados en el Monumental, que anoche albergó a más de 40 mil personas para ver el clásico.

Lo más curioso es que entre la multitud había un futbolista del primer equipo de Colo Colo. Pasó desapercibido. Se trata de Cristián Zavala, quien no fue convocado para el encuentro de este jueves 3 de octubre y lo vio desde el sector Tucapel, a un costado de la Garra Blanca.

A pesar de que podía ubicarse en un palco, el delantero prefirió ver el partido con el público, así como reveló en redes sociales. Para que nadie lo viera y no ocasionar más locura en el Monumental, se protegió con una capucha para observar el encuentro. “Te amamos, Colo Colo”, publicó el delantero.

Cristian Zavala vio el triunfo de Colo Colo desde el sector Tucapel | Instagram

Por qué Cristián Zavala no jugó ante U. Católica

Cristián Zavala no fue considerado para el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica por decisión técnica. Jorge Almirón lo explicó: “Zavala no está citado en este partido. No será parte de la nómina, pero tenemos muchos partidos. Son 18 (convocados), eso limita”.

“Cristián no será parte de la concentración para el clásico, pero tenemos partido el domingo (contra Audax Italiano)”, añadió el DT colocolino.