El Superclásico 198 del fútbol chileno entre Colo Colo y la U quedó enlutado por la muerte de hincha albo. Lamentablemente el suceso se dio porque el involucrado estaba en uno de los techos del Estadio Monumental, cayendo desde las altura para encontrar un trágico destino.

Tras este hecho la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana dio inicio a un sumario en el recinto perteneciente el Cacique, llegando con su personal durante el mediodía del pasado lunes al lugar.

Ahí se realizó una respectiva fiscalización y se detectaron diversas falencias estructurales y de seguridad, lo que sin lugar a duda pone en tela de juicio al estadio de los albos.

Gonzalo Soto, jefe del organismo, declaró en un comunicado que “este sumario sanitario busca generar las correcciones necesarias para que hechos tan graves como este no se repitan, y para que los organizadores de espectáculos deportivos pongan todos sus esfuerzos en prevenirlos”.

En ese sentido, el hombre a cargo de la seremi de salida aseguró que “al mismo tiempo, hacemos un llamado al autocuidado de los hinchas y a condenar toda forma de violencia”.

El Estadio Monumental de Colo Colo nuevamente es protagonista de hechos lamentables en este último año. | Foto: Photosport.

Luego de la inspección al estadio se la informará al Ministerio Público todos los antecedentes encontrados en la zona del recinto donde ocurrió el tráfico accidente.

Ahora Blanco y Negro tiene cinco días hábiles para presentar sus descargos. Las sanciones pueden fluctuar entre 0,1 y 1.000 UTM, dependiendo de la gravedad de las infracciones que se establezcan.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será ante Universidad de Chile el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la Supercopa 2025.

