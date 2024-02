Representante de Paiva dispara contra Colo Colo: Acusa que lo pasaron por alto y que el jugador no viaja

Todo complicado en Colo Colo. Pese a que el nombre del paraguayo Guillermo Paiva estaba cerrado, su arribo se complicó en las últimas horas luego de una dura acusación desde el entorno directo del centrodelantero.

Regis Marques, representante de Paiva, acusó que no ha tenido ningún contacto con la dirigencia del Cacique. ¿La razón? Pues que desde el Monumental solo han tenido conversaciones con Darío Fabbro, quien ha sido intermediario en toda esta operación.

En charla con ADN Radio, Marques declaró que “Colo Colo envió una propuesta para el club y el jugador, pero no están claras las condiciones del futbolista. Además, para que salga a préstamo debe renovar con Olimpia, pero si no tenemos el contrato detallado con Colo Colo, sin su firma, no podemos renovar con Olimpia”.

“Esos documentos deben ser firmados todos juntos, pero como no tenemos los documentos para que juegue en Chile, se complica”, agregó.

Además, el agente brasileño afirmó que “quieren que viaje para que se vean algunos detalles en Chile. Eso no va a pasar. El jugador solo viajará cuando estén todas las condiciones en un papel y firmadas por él en Paraguay”.

Para finalizar, el representante soltó detalles del silencio que ha sufrido desde el Cacique: “Su gerente deportivo no se ha comunicado conmigo, pese a la necesidad. Solo han conversado con el intermediario. Llevo una semana tratando de hablar con él”.

Guillermo Paiva, de 26 años, viene de disputar en el 2023 un total de 36 partidos con Olimpia, donde anotó nueve goles y entregó dos asistencias en 1.691 minutos de acción. ¿Se podrá destrabar esta situación para que sea el 9 que tanto busca Jorge Almirón?

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

El Cacique comenzará de manera oficial el Campeonato Nacional 2024 ante Unión Española. Este encuentro está pactado para este sábado 17 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

