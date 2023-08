Universidad Católica y Colo Colo no logaron romper el cero en el primer duelo de la final de la zona centro norte de la Copa Chile 2023. Cruzados y albos estuvieron lejos de mostrar un buen partido en Santa Laura, reservado al parecer lo mejor para la vuelta en el Monumental.

Uno que analizó lo que fue el encuentro en la cancha de Independencia fue Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ESPN valoró el intento del Cacique por tratar de quedarse con la victoria.

“El partido mejoró en el segundo tiempo porque Universidad Católica propuso un poco más. El primer tiempo fue muy largo y con mucho pelotazo. Pero igual, siendo un clásico y una final, fue un partido de bajo nivel”, afirmó el Mago.

En ese sentido, el ex volante aseguró que “se vio que no quisieron asegurar la llave, pero creo que si hay un equipo que quiso un más, no que mereció más, sino que buscó un poco más, ese fue Colo Colo sin duda”.

“Vamos a ver ahora lo que va a pasar en el Estadio Monumental el domingo con gente”, concluyó el formado en el Cacique.

Cabe recordar que el ganador de esta llave será el flamante campeón regional de la zona centro norte de la Copa Chile 2023. Con esto, ingresará a las semifinales regionales del torneo junto al monarca del norte, centro sur y sur del certamen criollo.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Colo Colo y Universidad Católica?

La revancha entre Colo Colo y la UC se jugará este domingo 20 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Cuándo y dónde se jugará la final nacional de la Copa Chile 2023?

La final de la Copa Chile 2023 ya tiene fecha y estadio confirmado por la ANFP: se disputará el miércoles 20 de diciembre en el Tierra de Campeones de Iquique.