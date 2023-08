Universidad Católica y Colo Colo empataron sin tantos en la ida de la final de la zona centro norte de la Copa Chile 2023. Cruzados y albos no lograron sacarse ventajas en el Estadio Santa Laura en un disputado, y a ratos, aburrido partido.

La familia colocolina terminó con el tarro por el discreto espectáculo que se vio en la cancha de Independencia, destacando a lo más un par de jugadores albos que pudieron marcar algunas diferencias.

Jaime Vera fue uno de los que contestó el llamado de RedGol para analizar el partido, afirmando que “yo creo que el primer tiempo de la UC fue bastante mezquino y Colo Colo tuvo la pelota, pero no fue profundo. El partido no termino de prender nunca. Por ahí la falta de gente jugó en contra. No fue un buen partido, como muchos clásicos de este año”.

“Me gustó por ahí un poco el partido de Thompson, que encaró y buscó hacer algo distintito. También jugó bien Pavez, que mantiene su nivel. Lamentablemente no hubo mucho para destacar”, agregó.

Yeyo Inostroza por su parte sostuvo que “se esperaba más, sobre todo de Colo Colo, que venía jugando mejor. Lamentablemente equiparó para abajo el nivel que tenía la UC. Por ahí pudo merecer un poco más, pero el empate es justo, porque fue un partido disputado y equilibrado”.

“Si hay algo que destacar es la vergüenza por el fútbol de la UC. No se dejaron estar y no dieron ninguna pelota por perdida. El ímpetu por mejorar no eleva tanto el nivel técnico, pero demuestra que quieren”, declaró.

Para cerrar Gualberto Jara opinó que “por lo que vienen ofreciendo por ahí se esperó un poco más de Colo Colo. Fue un partido muy trabado, donde por ahí se repartieron el protagonismo, pero siendo poco profundos y con pocas ocasiones de gol”.

“La UC buscó un poco más directo y Colo Colo con algo más de juego, pero con falta de profundidad. Se dio de esa manera y no queda otra que rescatar el empate. Fue muy poco”, concluyó.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Colo Colo y Universidad Católica?

La revancha entre Colo Colo y la UC está pactada para este domingo 20 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Cuándo y dónde se jugará la final nacional de la Copa Chile 2023?

La final de la Copa Chile 2023 ya tiene fecha y estadio confirmado por la ANFP: se jugará el miércoles 20 de diciembre en el Tierra de Campeones de Iquique.