Universidad Católica y Colo Colo empataron 0-0 en la final regional de ida de Copa Chile, duelo jugado en el estadio Santa Laura. El espectáculo fue bastante pobre, donde en muchas ocasiones la pelota parecía platillo volador pues no se jugaba a ras de piso.

Esto debido a que el estado del césped del recinto de Independencia deja mucho que desear. Algo que fue abordado por el Cacique de cara a lo que sucederá en poco más de dos semanas, cuando enfrenten en ese estadio a la Universidad de Chile.

Gustavo Quinteros, el DT de los albos, confesó hay un problema en la organización del fútbol chileno, ya que “no se pueden jugar jugar tantos partidos seguidos en una cancha con lluvia o con humedad”, en referencia a que ahí es local Unión Española, el cuadro cruzado y los azules.

Luego fue enfáticos en señalar que en Santa Laura “es imposible jugar bien”, lo que quedó reflejado en que “Católica intentó poco y nosotros también, porque te pica mal, es difícil dar un pase preciso en una cancha así”.

Lo que pide es que para el encuentro con la U mejore: “Ojalá en el futuro haya mejores condiciones para que se juegue mejor al fútbol. Y con mucha gente”.

En este último punto, lamentó el escenario de las graderías vacías ante la UC. “Para el fútbol chileno es una pena que haya un partido sin gente. Es horrible. No me provoca nada. Me da angustia que haya un estadio vacío, estamos matando el fútbol. La gente que se porta mal debe ser arrestada por la policía y todo el resto debe venir a la cancha en familia”, enfatizó.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán en el estadio Santa Laura el sábado 2 de septiembre, desde las 15 horas. La ANFP pretende que el encuentro se juegue con ambas hinchadas.

¿Hace cuánto tiempo la U no le gana a Colo Colo?

Universidad de Chile no vence a Colo Colo hace diez años en el Campeonato Nacional. El último triunfo de los azules fue en el 2013, cuando vencieron 3-2 en el Estadio Nacional.