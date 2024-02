Colo Colo logró una histórica victoria en Mendoza por 1-0 sobre Godoy Cruz. Los albos ganaron por primera vez en su historia en suelo argentino por Copa Libertadores, algo que se disfrutó el doble gracias a la verdadera ola de hinchas que cruzaron la cordillera.

Se habla de que fueron 20 mil los fanáticos que viajaron a Argentina para ver esta brega, todo hito para el fútbol chileno. Sin embargo, hay uno que llamó la atención por sobre todo considerando el sacrificio que hizo para ver al Cacique.

Hablamos de Gabriel Tiznado, hincha que viajó desde Santiago hasta Mendoza para poder ver el partido. En charla con el sitio DaleAlbo, el fanático declaró que “soy colocolino de toda mi vida, parte del Circo Jozic que es el circo social donde trabajamos para Colo Colo. También saco fotos para la barra. He dedicado mi vida a Colo Colo, y quise hacer una nueva aventura de cruzar la cordillera en bicicleta y llegar al partido acá en Mendoza”.

A la hora de relatar su periplo, Gabriel detalló que “mi bici tiene muchas batallas, la parrilla se portó mal porque subiendo Los Libertadores se me rompieron dos fierros, y tuve que amarrarla, por lo que perdimos harto rato en una tarde. En una mochila adelante traíamos comida y agua con mis amigos, y atrás todas las cosas de ropa para la carpa y para abrigarnos”.

“Siempre nos preparamos bien, aunque desde Uspallata a Potrerillos pensaba que había agua de vertiente para tomar y no había nada. El río de Mendoza venía con mucho sedimento entonces ahí tuvimos falta de agua. En el embalse Potrerillos lo empecé a pasar mal con el calor, y decía ‘estoy chato, quiero puro llegar’”, agregó.

¿Y cuánto tardó en llegar? Según Tiznado, le tomó poco menos de una semana arribar a destino. “Yo partí el martes pasado desde La Florida, y llegué el lunes a Mendoza. Primero viajamos de Santiago a Los Andes, y en Colina mi amigo pinchó la rueda y tuvimos que parcharla, perdimos como tres horas ahí. Compramos un bombín que salió malo también, no agarraba el pituto de las ruedas. Ahí tuvimos que comprar otro mejor en Los Andes y dijimos ‘lo barato cuesta caro’, pero hay que prepararse bien”.

Para cerrar, el entusiasta hincha no descartó la idea de viajar a Paraguay si es que esta aventura de Copa Libertadores continua: “Estaba pensándolo si se dan los resultados, pero hay que ir viendo. No sé si la haga toda en bici (retorno a Chile) porque la motivación de vuelta no es la misma. Quizás un poquito para subir a la frontera y de ahí uno se tira a la bajada”.

“Si vamos a jugar en Ecuador, me tengo que devolver rápido a Chile para tomar un vuelo y llegar al partido. Si jugamos en Paraguay es más accesible para llegar bicicleta, aunque igual creo que habría que hacer dedo porque son 1.500 kilómetros para hacer en una semana. No sé si uno llega y la idea no es matarse”, concluyó Gabriel.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Colo Colo y Godoy Cruz?

El encuentro de vuelta está programado para el próximo jueves 29 de febrero desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental. A Colo Colo le sirve ganar o empatar para lograr la clasificación a la siguiente ronda.

Quien gane esta llave se verá las caras ante el vencedor del cruce entre Sportivo Trinidense de Paraguay y El Nacional de Ecuador, quienes igualaron 1-1 en la ida disputada en el Estadio Defensores del Chaco.

