Biscayzacú aconseja a Damián Pizarro en RedGol: “La confianza es primordial, cuando empiece a convertir goles no va a parar”

Damián Pizarro ha recibido en este 2023 la enorme responsabilidad de ser el 9 de Colo Colo. Con apenas 18 años en el cuerpo el delantero formado en casa tomó el fierro caliente ante la falta gol en el equipo de Gustavo Quinteros.

Pese a que el rendimiento del atacante le ha valido varias loas, este todavía no logra destacar por sus anotaciones. Apenas lleva un tanto en 16 partidos oficiales, más otro par en un amistoso ante Deportivo Cali.

Uno que sabe de goles con la camiseta del Cacique es el uruguayo Gustavo Biscayzacú, quien en charla con RedGol comentó lo que está ofreciendo Damián en la ofensiva alba. El Grillo de pasada no solo aconsejó al delantero, sino que también a los siempre exigentes hinchas.

“Lo primero que debe haber es tranquilidad por parte del club, los hinchas y la prensa. Hablamos de un jugador muy joven y no es fácil jugar en Colo Colo. Tiene un futuro impresionante, porque es muy completo. Todavía no se encuentra con el gol, pero creo que es de esos casos típicos de cuando él empiece a convertir, no va a parar”, afirmó el Grillo.

En ese sentido el ex delantero declaró que “le vi muchos partidos en Uruguay y ahora en directo hace algunos días. Confirmé lo que pensaba, que es un delantero con mucho potencial y que debe seguir desarrollándose. A medida que se vaya sintiendo más titular irá convirtiendo, lo que hará crecer su confianza. Es una cuestión de tiempo y paciencia”.

“El respaldo del entrenador, la dirigencia y el hincha es fundamental. Tienen que saber que tienen un gran jugador y un gran nueve para futuro. En breve Pizarro les dará muchas alegrías con los goles, porque lo otro ya lo tiene”, agregó.

A la hora de comentar el rendimiento del equipo de mitad de cancha hacia arriba, el uruguayo sostuvo que “Colo Colo tiene buenos circuitos de juego, pero falta ese jugador que le meta el úlitmo pase para que pueda definir. Le falta un Giovanni Hernández, un Jorge Valdivia o un Matías Fernández que en cualquier momento te dejaban de cara al arco”.

“Su entrenador y sus compañeros deben buscar las formas de asistirlo. Cuando se carece de ese hombre que te puede habilitar se te dificulta tener chances claras de gol. Gustavo Quinteros está realizando un gran trabajo y debe estar buscando todas las alternativas para que a Pizarro le lleguen pelotas”, añadió.

Para finalizar, Biscayzacú también se dio el tiempo de analizar la competencia de Pizarro en el puesto de centrodelantero, afirmando que “a Lezcano y Benegas les está faltando lo mismo que a Pizarro, aunque claro, con unos años más encima, que es el gol. Los equipos grandes no te esperan y por ahí cuando el funcionamiento no es el ideal te lleva a que no tengas tantas chances. El entrenador debe tomar decisiones y debe creer que Pizarro es el que mejor está”.

Gustavo Biscayzacú será uno de los invitados de “El Late de Florete” en RedGol, programa que verá la luz el próximo miércoles 19 de julio en nuestro canal oficial de YouTube con la conducción de Paulo Flores.