Colo Colo espera por Amor para el segundo semestre y avisa a Castillo: “Es muy sincero al decir que no está bien”

Colo Colo cerró con una dolorosa derrota la primera rueda del Campeonato Nacional 2023, cayendo por 1-0 ante Curicó Unido en el Estadio Monumental y dejando más dudas que certezas pensando en los duelos de Copa Libertadores que se vienen para el resto de mayo y junio.

Los albos deben tomar decisiones importantes en cuanto a su conformación de plantel, ya que hay hacer espacio para poder traer refuerzos que le permitan elevar el nivel del equipo a algo más o menos cercano a los visto hace algunos meses, cuando cerró el 2022 como flamante campeón del fútbol chileno.

Acá es donde el rol de Daniel Morón toma fuerza, ya que como gerente deportivo tendrá que saber repartir algunos sobres azules a algunos refuerzos de inicio de año que derechamente no estuvieron a la altura de Colo Colo.

Tras la caída ante los curicanos el ex portero señaló a los medios que “nosotros trajimos a los refuerzos como tal, esperado que pudiese estar a la altura de lo que nosotros vimos de ellos. Lamentablemente, el caso de Castillo y Lezcano, han convivido con algunas lesiones que no les han permitido estar con alguna regularidad”.

“A veces las evaluaciones hay que hacerlas a final de año, pero si el propio jugador cree que no está rindiendo como él lo sabe hacer, bueno, que mejor que él para ser así de sincero. Me parece demasiada sinceridad se me lo preguntan. Nosotros contratamos jugadores para una temporada”, agregó.

¿Amor de vuelta a Colo Colo?

Para cerrar, Morón dejó en claro el deseo de Colo Colo de tener de vuelta a Emiliano Amor en el equipo, quien para ser inscrito nuevamente en el torneo local necesita que otro extranjero parta del club.

“Esperemos que Emiliano Amor esté disponible para el segundo semestre. Él está incorporado ya a los trabajos de Gustavo Quinteros y si bien todavía no está al 100%, esperamos empezara contar con los lesionados y que puedan ser aporte”, concluyó el gerente deportivo de los albos.

Cabe recordar que Fernando de Paul, Erick Wiemberg, Matías de los Santos, Ramiro González, Carlos Palacios, Leandro Benegas, Fabián Castillo, Matías Moya y Darío Lezcano fueron los nueve refuerzos que trajo Colo Colo para esta primera mitad del 2023. ¿Quiénes seguirán en el club para el segundo semestre?