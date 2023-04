El técnico no quedó contento con el empate frente a La Calera y realizó un llamado para el cruce por Copa Libertadores. Valoró a los juveniles y explicó la lesión de Marco Bolados, que puede perderse el duelo.

Colo Colo no encontró la manera de hacer daño y terminó pidiendo la hora en el arranque de la fecha 12 del Campeonato Nacional. Este viernes el Cacique igualó sin goles ante Unión La Calera, en un partido para el olvido y donde Fernando de Paul salvó un desastre.

La situación preocupa a los hinchas, pensando en el duelo de este miércoles con Boca Juniors por la Copa Libertadores. Gustavo Quinteros habló tras lo ocurrido en el estadio Nicolás Chahuán Nazar y dejó claro que no quedó para nada conforme.

"Fue un partido apagado, con poco juego asociado, poca generación de fútbol. Ellos tuvieron dos de juego directo y nosotros dos de Bolados, una de Oroz y un cabezazo en el segundo. Fueron situaciones pero no con juego ni elaboración, entonces fue un partido que no me gustó y supongo que a nadie. Esperemos que el miércoles juguemos mejor", lanzó el DT.

El DT detalló que ha priorizado el descanso, pero que esto ha afectado a la idea de juego. "Estuvimos rotando con Damián arriba, con Fuentes. El anterior cuidamos a Bolados y estamos tratando que el jugador llegue al 100 por ciento a cada partido. Estamos jugando con muchos chicos, que me pone contento, pero necesitas experiencia y más en Libertadores".

Gustavo Quinteros y la lesión de Marcos Bolados

El resultado no fue lo único que dejó preocupado a Colo Colo. Marcos Bolados no pudo terminar el primer tiempo luego de presentar molestias físicas, lo que lo tiene en duda para el cruce con Boca Juniors.

Gustavo Quinteros detalló su estado y dijo que "es un problema a la rodilla que le molestó, se le inflamó y espero que no sea nada grave. Lo estábamos cuidando para estos partidos importantes, ojalá el día miércoles podamos tenerlo a él y a todos, porque terminamos jugando con la delantera de la proyección".

"Estamos haciendo un poco de magia dándole posibilidades a los pibes. Sumamos tres puntos en el parido anterior, hoy uno y ojalá recuperarlos a todos", añadió.

Finalmente, Gustavo Quinteros valoró que puedan recibir a los hinchas en el Monumental ante Boca Juniors tras el castigo de la Conmebol, aunque con un llamado contra los vándalos. "Menos mal que podrá asistir público. Lamentablemente cuando eliminemos a esos 15 que le hacen mal a Colo Colo, podremos tener a la gente de verdad".