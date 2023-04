De Paul le mete presión a Cortés en Colo Colo: "No tengo la palabra suplente en la cabeza"

Colo Colo jugó uno de sus peores partidos de la temporada y selló un empate sin goles ante Unión La Calera en el arranque de la fecha 12 del Campeonato Nacional. El Cacique no se vio bien previo al duelo con Boca Juniors por Copa Libertadores y se salvó de un resultado peor gracias a una tremenda actuación de Fernando de Paul.

El Tuto fue clave con varias atajadas para mantener en cero el arco de los albos, algo que celebró tras el partido. "Creo que, si bien por momentos mejoramos lo del partido anterior, nos faltó para ganar. Si asociamos un poco más, como hablamos en el entretiempo, nos generábamos más situaciones como siempre", comenzó explicando a TNT Sports.

"Por suerte no se perdió, se mantuvo el arco en cero que es una de las fortalezas últimamente y ahora a pensar en lo que viene. Tenemos que estar todos de la mejor manera para ser una opción, porque cuando se juegan muchos partidos el técnico va rotando pero hay que estar preparado para eso", añadió.

Tras ello, Fernando de Paul habló de su titularidad, la que llega en medio de una polémica por indisciplina de parte de Brayan Cortés. "La continuidad, para todo jugador, es muy importante. Venía de varios años así, en Everton me tocó jugar casi todo el torneo y fue un buen año".

"Es complicado. Sabía a lo que venía, pero no tengo la palabra suplente en la cabeza. Si lo pienso me perjudicaría a mí y mis compañeros. En estos partidos que pasaron estuvo Brayan que es un arquero de selección, que es importante para el grupo y es un líder positivo, pero yo sabía a lo que venía y que esto me serviría para crecer. Soy joven aún", bromeó.

De Paul respalda a la defensa de Colo Colo

Fernando de Paul no sólo tuvo tiempo para valorar su actuación, sino que también la de sus compañeros. La defensa debió aguantar a un Lucas Passerini que no les dio tregua y les generó más de un dolor de cabeza durante los 90 minutos.

"Lo he enfrentado muchas veces y siempre es complicado, por más que sepas lo que va a hacer. Tiene fuerza, mucha técnica y es importantísimo. Si bien no fue como el partido pasado con Salas, pero igual nos complicó", lanzó.

Finalmente tuvo palabras para la última línea. "La defensa hizo un gran trabajo, es difícil marca a un tipo así y no hacer faltas. Alguna le quedará, pero la defensa ha mejorado mucho y ha sido sólida".

Colo Colo no logra despegar y se queda con las ganas de saltar a la parte alta de la tabla de posiciones. Ahora el Cacique se enfoca en Boca Juniors y la Copa Libertadores, donde no pueden dejar escapar los tres puntos.