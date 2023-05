Colo Colo cerró de manera bastante amarga la primera rueda del Campeonato Nacional 2023, cayendo por 1-0 ante Curicó Unido en el Estadio Monumental y dejando más dudas que certezas en el equipo de cara a los duelos de Copa Libertadores que se le vienen para el resto de mayo y junio.

La familia alba terminó molesta con el rendimiento del equipo de Gustavo Quinteros, quien no ha podido encontrar las herramientas que le permitan aunque sea emular parte del rendimiento que lo llevó a ser campeón hace algunos meses.

Jorge “Coke” Contreras, Jaime Vera, Ricardo Dabrowski y José Luis “Pelé” Álvarez contestaron el llamado de RedGol para comentar esta dura caída ante el cuadro curicano, que dejó al Cacique todavía tercero, pero con la necesidad de varios resultados para no caerse en la tabla de posiciones.

“Uno ve a un Colo Colo mermado, pero los equipos grandes deberían tener un plantel competitivo y eso no se está viendo. Claro, hay ausencias, pero hay otros jugadores en el plantel que también debieran responder para sacar por lo menos los resultados. Colo Colo en este año no acertó con la conformación del plantel y esto está pasando la cuenta”, afirmó Contreras.

Sobre la expulsión de Maximiliano Falcón, Coke sostuvo que “con ese ímpetu y garra que tiene se gana a la gente y lamentablemente no se mide. Dejó al equipo con uno menos en un momento complicado”.

Por su parte Jaime Vera comentó que “este partido de principio a fin estuvo mal. No se ve un equipo muy convencido en Colo Colo. Vi a Falcón muy displicente y terminó además expulsado. Algo le debe estar pasando”.

“Colo Colo no está siendo un equipo contundente ni claro y hay más confusión que claridad. Palacios no agarra ritmo y no está en un buen nivel”, agregó el Pillo.

El 1-0 de Curicó Unido sobre Colo Colo:

En tanto Ricardo Dabrowski declaró preocupado que “más allá de si el parate le puede venir bien o no, yo creo que este equipo tiene falta de fútbol. No genera juego, te arma una estructura, pero sus delanteros no son bien asistidos. Es complicado, porque te puede ganar partidos, pero eso se termina rápido”.

“Colo Colo no solo tiene la obligación de ganar, sino que debe jugar bien y ser protagonista, y esto lamentablemente no se ha dado en este año. Cada día le cuesta más y esto va más allá de uno o dos jugadores que estén mal, es algo más general”, agregó.

En ese sentido, el campeón de América con los albos en el 91 señaló que “el techo de Colo Colo es muy bajo y esa es la realidad. Tiene una carencia de generación de juego desde el comienzo de año y así es mucho más difícil conseguir resultados”.

Por último José Luis Álvarez se mostró bastante crítico con el rendimiento del equipo, afirmando que “no puede ser que el equipo juegue tan mal. Yo sé que no hay nivel de comparación, pero el miércoles vi un partidazo del Manchester City y ahora esto”.

“Creo que si a Damían Pizarro le traen un jugador que le de más pases entre líneas y otro que lo asista desde las bandas, creo que puede andar bien. No está haciendo goles y hay que ver por todos los medios quien la meta”, agregó.

Para cerrar, Pelé tuvo duras palabras contra Maxi Falcón por su expulsión, concluyendo que “si Falcón sigue así que se vaya. Tiene que haber una renovación total del plantel. No entiendo cómo no están jugando los refuerzos”.