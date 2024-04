Colo Colo está a solo horas de jugar ante Fluminense su segundo encuentro por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Los albos llegan a este compromiso tras una dura derrota a nivel local de 3-0 ante Ñublense, donde lamentablemente pesó y mucho la famosa dosificación.

Esta caída en Chillán alejó preocupantemente al Cacique de la lucha por el título. Colo Colo ahora está a nueve puntos de la cima y recién estamos en abril, algo inaceptable para muchos, incluso si esto trae buenos resultados a nivel internacional.

Pese a las críticas, Almirón fue claro en la antesala de enfrentar a Fluminense en Río de Janeiro que bajo ningún punto de vista está botando el torneo local. Pera el argentino queda mucho paño por cortar, esto a pesar de ya sumar tres derrotas en siete fechas jugadas.

“No estoy regalando el campeonato, no lo interpreto así. Entiendo lo que puede llegar a sentir la gente, pero hay muchos partidos por delante. Uno siempre tiene que ver el partido que sigue”, aseguró el DT albo en conferencia de prensa.

En ese sentido, el argentino declaró que “el partido de mañana es riesgoso, es un muy buen equipo y muy distinto a lo que podemos enfrentar en el fútbol chileno. Es el actual campeón de la copa. Ojalá que mañana saquemos un buen resultado, estoy seguro que haremos un buen partido”.

“Tengo que tomar decisiones en este equipo”

“Después nos enfocaremos en el torneo. Confío en el plantel que tengo. No me arrepiento (de la dosificación), solo no se dieron las cosas como pensábamos. El primer tiempo terminó con un golpe duro y cuando estábamos mejor en el segundo tiempo nos meten el segundo”, agregó.

Para cerrar, Almirón afirmo que “entiendo que es un club grande y que pueden haber críticas, pero tengo que tomar decisiones. Para eso estoy acá. No me arrepiento. Confío en mis jugadores, es parte del proceso”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Fluminense?

El Cacique se verá las antes ante el Flu este martes 9 de abril desde las 20:00 (hora de Chile) ante Fluminense en el Estadio Maracaná de Brasil. Este encuentro será válido por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

