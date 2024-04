Roberto Rojas manifestó que Colo Colo no tiene nivel para poder competir contra el campeón de América y que ganar en el Maracaná "no sería milagro, pero sí muy difícil".

"No tiene grandes jugadores para desequilibrar": Cóndor Rojas lapida a Colo Colo ante Fluminense

Colo Colo enfrenta este martes a Fluminense en la Copa Libertadores. Un partido que toma mucha importancia después de la goleada que sufrió el Cacique en el torneo nacional por reservar titulares, una apuesta arriesgada del DT Jorge Almirón.

Desde Brasil el ex portero Roberto Rojas cuenta a Redgol cómo vislumbra este match copero, asegurando de entrada que será muy complicado para Colo Colo conseguir un buen resultado.

“Sumar no es imposible, pero sí muy difícil. Jugando en casa se hace importante Fluminense, que ya tiene un punto afuera y se le hará muy duro a Colo Colo. Ahora es cuando empiezan a jugar de mejor manera, esta es la fase que les importa”, señala de entrada.

Luego el Cóndor indica que “Fluminense tiene que buscar el resultado en casa y es un equipo bastante bueno, que viene trabajando hace bastante tiempo. Colo Colo debe subir muchísimo el nivel para competirles, no un poco”.

Un plantel de Colo Colo con poca jerarquía

Agrega Rojas además que no ve sólido al elenco de Almirón. “Como equipo se le hará muy difícil sacarle un resultado a Fluminense en el Maracaná, porque no pasa por un buen momento y no tiene grandes jugadores que puedan desequilibrar durante el partido para ganarles”, indicó.

Criticó además lo que está pasando con la actualidad del torneo nacional. “No sé lo que piensa la directiva de Colo Colo, pero debería estar pendiente del campeonato. No puedes descuidarlo por una etapa de la Libertadores”, analiza.

“¿Qué pasa si no clasificas en la Libertadores? El campeonato ya se le va a haber ido en las primeras fechas si sigue perdiendo de esta forma”, fue lo que contó el campeón con los albos en 1986.

Luego fue radical en señalar que el plantel de Colo Colo está totalmente desbalanceado. “Si el nivel de los titulares deja que desear, imagínate los suplentes. Se les complica si no se ponen las pilas”, cerró Rojas.