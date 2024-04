Colo Colo tiene la mente puesta en su duelo contra Fluminense por la Copa Libertadores, pero Jorge Almirón se dio tiempo para conversar de lo que fue la derrota frente a Ñublense en el Campeonato Nacional. El DT habló de su controvertida decisión de formar con equipo B y defendió a los jugadores.

En conferencia de prensa, el técnico contó que el Cacique intentó cambiar el horario de la visita a Chillán, pero sin éxito. “No nos dejaron por reglamento. En todos lados son 72 horas (de descanso entre partidos), pero no se cumplieron. En Chile dicen que pasando 48 horas se puede jugar, la FIFA dice que son 72. Nos acatamos al reglamento”, dijo.

“Si ponía el mismo equipo, fisiológicamente no da para que, en tan poco tiempo, jueguen los mismos. Viajamos seis horas (a Río). Súmale un partido de copa contra Cerro, ir a Chillán -que fue un viaje largo-, volver en bus, descansar muy pocas horas en casa, volver a salir y jugar mañana. Es muy peligroso”, afirmó.

“No me arrepiento. Solo no se dieron las cosas como pensábamos. El primer tiempo terminó con un golpe duro y, cuando estábamos mejor en el segundo tiempo, nos meten el segundo. Entiendo que es un club grande y que puede haber críticas, pero tengo que tomar decisiones. Para eso estoy acá. No me arrepiento. Confío en mis jugadores, es parte del proceso”, continuó.

“No estoy regalando el campeonato, no lo interpreto así. Entiendo lo que puede llegar a sentir la gente, pero hay muchos partidos por delante. Uno siempre tiene que ver el partido que sigue. El partido de mañana es riesgoso, es un muy buen equipo y muy distinto a lo que podemos enfrentar en el fútbol chileno”, sumó.

Por último, habló de los suplentes y la sensación de que deben “aprovechar” su oportunidad. “¿Perdemos y pierdo la confianza en todos? No soy así, no pienso así. A los futbolistas les pido lo máximo, pero somos un equipo y tengo responsabilidad. Cada uno tendrá que seguir creciendo y mejorando”, cerró.

