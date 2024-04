Colo Colo vuelve a tropezar en el campeonato nacional. El equipo de Jorge Almirón fue goleado por 3-0 ante Ñublense y se aleja preligrosamente de la parte alta de la tabla. Lo que empieza a quebrar el ambiente en el Popular.

Es que referentes del Cacique se cansaron de la rotación que ha impuesto el entrenador y hasta apuntan a que esta medida solo evidencia la falta de compromiso de los jugadores.

“Cuando no se tiene claro qué es Colo Colo y todo da lo mismo, la verdad llama la atención. En el fútbol puedes ganar, empatar o perder, está dentro de las posibilidades, pero el cómo se llega a ese resultado es importante”, apuntó Ricardo Mariano Dabrowski en conversación con Redgol.

El campeón con Colo Colo en la Libertadores del 91 fue lapidario y enfatizó que habrá jugadores que lamentablemente no volverán a tener este tipo de oportunidades en el campeonato local.

“No digo que todos, pero muchos jugadores van y les da lo mismo ganar o perder. No es el mismo compromiso. El partido, más allá del resultado, está la actitud que tengas. Y cuando juegas en Colo Colo no puedes no tener conciencia a la gente que representas”, hizo hincapié.

Los titulares en peligro

Bajo esa misma línea, Julio Rodríguez se enfocó en la falta de compresión de la idea que tiene el DT y que hoy tiene a los albos a los tumbos. “El equipo B de Colo Colo tiene que aportar más, ser más fuerte, que su rendimiento se acerque al equipo titular. Por algo se dice que hay que tener dos jugadores por puesto. Creo que hoy los tiene, pero no juegan bien”, aseguró.

Incluso para el histórico formador de arqueros, este irregular momento también estaría afectando a figuras como Brayan Cortés. “En lo colectivo no se ve bien Colo Colo, salvo chispazos individuales. Cortés tuvo un buen achique en la primera jugada del partido. Lo salvó. Pero me queda dando vuelta el segundo gol, el centro y que le cabecean en su área chica”, lamentó.