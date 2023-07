Claudio Palma destruye con ganas a Fabián Castillo: "Es rápido el tipo, pero no encara nunca"

Colo Colo logró una amarga victoria ante América MG en la Copa Sudamericana. Si bien los albos lograron la ventaja en el estadio Monumental tras imponerse por 2-1, el gol a última hora de los brasileños los complica de cara a la vuelta, que se realizará la próxima semana en Belo Horizonte.

El Cacique tuvo una buena actuación y el 2-0 parecía un resultado justo visto lo que ambos equipos generaron durante el partido, pero ese gol final pone el manto de duda sobre una clasificación a octavos de final del segundo torneo más importante a nivel continental.

Uno de los más criticados en el partido fue Fabián Castillo, quien entró en el segundo tiempo y no logró marcar diferencias en un duelo que se asomaba mucho más abierto que en el primer tiempo, ya que el América comenzó a salir un poco del fondo.

Críticas que también llegaron desde Claudio Palma. El relator lanzó todos sus dardos contra el colombiano en Radio Futuro y explicó sus razones. “Cada vez veo menos extremos que encaren, un puntero que encare”, señaló el tradicional cantador de goles.

“Lo de Castillo es un caso aparte. Gustavo Quinteros sacrifica al tirar a Carlos Palacios por la derecha y era mejor por izquierda, pero el colombiano recibía la pelota de espalda y tocaba. Yo no lo vi encarar”, agregó.

“Yo me exasperaba porque es rápido el tipo, pero no encara nunca porque uno puede decir que encaró dos o tres veces y la perdió, pero no encara”, sentenció.

Fabián Castillo ha participado en 13 partidos de la temporada con Colo Colo. De ellos, seis han sido como titular y siete desde el banquillo. Suma 646 minutos jugados, en los cuales ha anotado solo dos goles. Números bajos para uno que debía venir a revolucionar el ataque del Cacique, tras la partida de Gabriel Costa.