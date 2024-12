"Nunca me pude adaptar": Fabián Castillo detalló el motivo de su fracaso en Colo Colo

En el último tiempo, Colo Colo no ha tenido demasiada fortuna con los delanteros extranjeros. Uno de los que pasó sin pena ni gloria fue Fabián Castillo, quien ahora explicó la razón de su bajo rendimiento.

El 2023 no fue un año demasiado positivo para los Albos, temporada en la cual perdieron el título ante Huachipato y Gustavo Quinteros terminó dejando su cargo como entrenador. Los malos resultados en gran parte fueron por el nulo aporte de los refuerzos.

Fabián Castillo reflexionó por su paso por Colo Colo

Entre los jugadores que quedaron en deuda en el 2023, estuvo Fabián Castillo. El delantero llegó con buenos antecedentes a Colo Colo, ya que contaba con pasos por la MLS, fútbol turco y México, incluso, había defendido a la selección de Colombia. Sin embargo, en Chile no pudo rendir.

“Creo que fue una decisión muy apresurada, porque yo ni lo pensé. Es Colo Colo, vámonos, pero no puse muchas cosas en la balanza, solamente agarré avión y vámonos“, comenzó explicando el delantero al medio Tu Barco de YouTube.

Castillo no anduvo bien en Chile. Imagen: Photosport.

“No fue fácil, porque yo nunca me pude adaptar a Chile, me gustó mucho el país pero al fútbol chileno nunca me pude adaptar, porque es diferente. Y más Colo Colo, es un club que la gente te pide atacar y atacar y atacar. Y el ritmo de juego de Colo Colo es bravo“, detalló Castillo.

El atacante colombiano alcanzó a jugar solo 19 partidos en los Albos, donde anotó 2 goles y entregó 2 asistencias. Luego de solo una temporada en Chile, regresó a Deportivo Cali, donde tampoco tuvo un rendimiento feliz en el 2024.

“Disfruté mi etapa en Colo Colo, conocí gente linda y el país me encantó. Me gustaría volver a conocer bien, porque no tuve la posibilidad de conocer mucho”, cerró el colombiano.

Fabían Castillo a los 32 años no tiene claro su futuro e incluso, medita el retiro en caso de no aparecer una buena oportunidad para seguir con su carrera. “Estoy teniendo muchos problemas personales”, indicó el jugador.