Iván Morales no lo pasa bien en México. El delantero formado en Colo Colo no será tenido en cuenta por el Cruz Azul y todo indica que sus días en la máquina cementera están contados. Morales, de hecho no fue tenido en cuenta para la última citación de su equipo, por lo que no fue ni al banco.

El problema es que Morales no ha despertado demasiado interés de otros clubes producto de su alto sueldo. Por lo mismo, no ha sido fácil encontrarle una salida fácil al jugador, dejando su futuro en el aire, e incluso quedando la opción de que se quede en el club pero sin siquiera ser inscrito.

Con todo nublado, el delantero apareció en Instagram para recordar su paso por Colo Colo, de donde partió en 2022, dejando un recuerdo agridulce. Si bien anotó bastantes goles en la temporada 2021, tuvo también situaciones que dilapidó y que terminaron complicando al Cacique en la lucha por el título de ese año.

Pero Morales no olvida al Cacique y por eso subió una historia en donde dice “linda semana, gente”, acompañado de la camiseta del Cacique. Luego la publicación la completó con un “si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Sigue trabajando con pasión, entusiasmo, amor y disciplina”.

Lo cierto es que la publicación además coincide con el hecho que Colo Colo busca un delantero para potenciar su ataque en la segunda mitad de temporada. Uno de los grandes problemas de los albos ha sido la falta de contundencia y necesitan un goleador de otras características a lo que tienen actualmente.

En un año y medio, Iván Morales ha jugado en 37 ocasiones con el Cruz Azul. Eso sí, de ellas solo en once fue titular. Anotó solo dos goles. Un registro precario para un jugador que llegó a México con la idea de consolidarse y tener más espacio en la Selección Chilena.