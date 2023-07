Iván Morales no entra ni en la banca del estreno de Cruz Azul en la Liga MX

Este fin de semana fue el comienzo del torneo de Apertura 2023 de la Liga MX. Son varios los chilenos que continuarán militando en el fútbol mexicano, y todo indica que Iván Morales será uno de ellos. Si bien en Cruz Azul planeaban desprenderse de él, no han llegado ofertas todavía.

Y considerando que aún tiene contrato vigente, La Máquina optó por inscribir al delantero chileno para disputar este certamen. Sin embargo, no apareció ni en las cómicas de la primera fecha de la liga azteca. El DT Tuca Ferretti prefirió debutar a cuatro canteranos que citar al ex Colo Colo.

Cruz Azul perdió por dos a cero a manos de Atlas, con goles de Eduardo Aguirre y Aldo Rocha. Y de los 14 jugadores que vieron minutos, o los 21 que entraron en la convocatoria, Morales no estuvo allí.

Un total de siete jugadores provenientes de la cantera cementera dijeron presente este sábado. De todos ellos, cuatro hicieron su debut en Primera División con la camiseta de la Máquina: Luis Mario Iturbide, Alan Zubiri, Josué Díaz y Raymundo Rubio.

¿Qué significa esto? Que Morales perdió todo el terreno posible en la presente temporada en la Máquina Cementera. Ricardo Ferretti no lo considerará este semestre, siempre y cuando se quede sin club de aquí al cierre del libro de pases de la Liga MX.

Tanto en clubes mexicanos o fuera de ellos, la FIFA recomienda que un futbolista no supere los dos equipos distintos en una misma temporada. Para jugar en un tercero hay que pedir una excepción particular. Por esa razón, Iván no sumará minutos sino hasta que se confirme o descarte su continuidad en Cruz Azul.