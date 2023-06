Una verdadera revolución se generó en Estados Unidos con la noticia de que Lionel Messi llegará al Inter de Miami, en un fichaje que alcanza los ribetes de importancia que solo alcanzó Pelé, en su llegada al Cosmos de Nueva York en la década de los 70.

Pero en este caso Messi todavía no ha llegado. Se encuentra de vacaciones luego de participar en la Fecha FIFA de Argentina, donde solo jugó un partido, ante Australia. Lionel Scaloni decidió darle descanso y que no participe del partido ante Indonesia, último encuentro previo al arranque de Eliminatorias.

Por lo mismo, pasarán unas semanas para que Messi debute por su nuevo elenco, y en ese partido podría toparse con uno de nosotros: Iván Morales. Y es que el partido que marcará el arranque de la era de Messi en Norteamérica será ante el Cruz Azul, el próximo 21 de julio.

Y es que ambos equipos jugarán por la Leagues Cup, un torneo que disputan los equipos de la MLS y la Liga MX, donde el Cruz Azul y el Inter de Miami comparten zona junto al Atlanta United. El duelo será el primero de los tres del grupo.

Eso sí, no está clara la presencia de Iván Morales en el debut. Y es que al chileno le están buscando la salida luego de tener muy poca continuidad en el equipo durante el último semestre. El jugador no viajó a la pretemporada, pero si la situación no se resuelve antes de julio, podría ser alternativa en un partido que verá, seguramente, todo el mundo.

Vale recordar que el Inter Miami está último en la Conferencia Este de la MLS. Suman cinco partidos ganados y doce perdidos, en diecisiete partidos jugados. Por lo mismo, en el club floridano planean una revolución en su plantilla de cara a la segunda parte de la temporada.