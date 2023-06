Lionel Messi ya se encuentra de vacaciones tras salir antes de tiempo de la concentración con Argentina en esta Fecha FIFA. Tras ser figura en el partido ante Australia, jugado en territorio chino, la Pulga ya no será parte del encuentro ante Indonesia.

Messi está ya con la mente puesta en el descanso previo a su arribo al Inter de Miami. El argentino sorprendió al mundo y confirmó que jugará en Estados Unidos tras dejar el PSG, dejando de lado las chances de volver al Barcelona o ir a Arabia Saudita.

El ex Barcelona cerró así toda chance de volver al club que lo formó y lo llevó a la fama. En esa primera etapa como jugador, compartió camarín con Thiago Motta, el futbolista brasileño era uno de los que roncaban en el camarín catalán previo al ascenso al estrellato de Messi.

Es por eso que, en conversación con la Gazzetta Dello Sport, reveló un sabroso detalle sobre cómo se debía tratar a Messi cuando este todavía era un juvenil. “En un entrenamiento le entré durísimo a Leo y su padre, Jorge, vino a tirarme la bronca y decirme que iba demasiado fuerte, me dijo de todo. La verdad, es que era la única forma de frenarlo”, contó.

“Todos sabíamos que no se le podía lesionar. A Messi se le defendía en los entrenamientos con mucho cuidado. Aprendí mucho junto a Messi e incluso le robé algunos balones, con cuidado de no lastimarle”, destacó.

“El comienzo no fue nada fácil. Las prácticas eran una guerra, cada balón que agarraba me gritaban todos: ‘pásamela, pásamela’. ¡Y cómo entraban y con qué dureza! Puyol me dijo que hiciera lo mismo y entonces ya me respetaron un poco más”, contó en relación a esa etapa del Barcelona a nivel personal.