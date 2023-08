Brayan Cortés pide clemencia con Juan Martín Lucero: "Que no se le castigue más de la cuenta"

Un fuerte revés recibió Juan Martín Lucero este martes. El delantero de Fortaleza, que se mantenía en juicio con Colo Colo tras su polémica salida a finales del 2022, fue notificado de un castigo impuesto por la FIFA, de cuatro meses sin jugar y dos períodos de fichajes sin poder realizar contrataciones para el club.

Una situación que no dejó indiferente a nadie en redes sociales. Y es que los hinchas albos clamaban por justicia luego de que el delantero dejara el club a solo semanas de iniciarse el torneo y sin la posibilidad de que llegara ningún reemplazante de categoría en el puesto.

Algo que se ha notado en el rendimiento de los albos en este año. Y es que el equipo de Gustavo Quinteros ha buscado soluciones, se genera ocasiones, pero no ha logrado encontrar a ese delantero fiable que el año pasado encontró en el argentino.

Y tras el castigo, fue un propio ex compañero quien sacó el habla: Brayan Cortés. El arquero de Colo Colo pidió clemencia por Lucero, esperando que no se le castigue más de la cuenta y que esta situación no termine repercutiendo en la carrera del jugador.

“Vi muy poco, acabo de ver en el Instagram. No puedo hablar sobre eso, porque es un tema delicado y personal del Gato. Ojalá se resuelva lo mejor para él. Es un gran jugador, uno tiene un gran recuerdo hacia él”, señaló el arquero en conversación con TNT Sports.

Además, aseguró que la salida de Lucero “no me dolió, se extraña como jugador. Esperamos que no se le castigue más de la cuenta. Vi que pueden ser no se cuantos días… entonces igual es complicado, porque es una gran persona y un gran jugador”.

Por último, contó que Lucero “se despidió bien (de sus compañeros) y como jugador hizo todo lo que podía entregar al equipo y lo hizo bien estando en Colo Colo”.

Vale recordar que Juan Martín Lucero jugó 39 partidos con la camiseta de Colo Colo. En ese tiempo, convirtió 24 goles y además entregó seis asistencias, siendo una de las principales figuras del plantel que se coronó campeón en el torneo 2022 y que logró el boleto a la Copa Libertadores.