FIFA emitió, este martes, el fallo respecto a la demanda realizada por Colo Colo en contra de Juan Martín Lucero y Fortaleza. En el documento, el ente rector del fútbol mundial dictaminó que el Cacique no incurrió en errores y que tanto el jugador argentino como el club brasileño serían sancionados.

Por su parte, el elenco tricolor tendrá dos ventanas de transferencias sin poder fichar jugadores. Asimismo, el Gato estará suspendido por cuatro meses sin jugar. Marcelo Barticciotto, en Al Aire Libre de Cooperativa, aseguró que el club siempre puso las manos al fuego por el futbolista en esta situación.

“Se veía venir, yo creo que un jugador que no respeta un contrato… Es complejo el tema. Ahora Fortaleza lo tendrá que respaldar, porque lo comentábamos. Siempre lo respaldó, siempre estuvo al tanto y Lucero dijo que tenía todo el respaldo de Fortaleza”, afirmó el ídolo albo.

Barti habló sobre la suspensión que recibirá Lucero, que se extenderá hasta diciembre. Según él, el club no le suspenderá el salario y seguirá todo tal cual. “Quizás en otras circunstancias el club le deja de pagar y en estos cuatro meses le congela el sueldo, pero me parece que esta no será la oportunidad”, agregó.

Eso no es todo, ya que según Barticciotto, “le va a costar no estar en varios partidos a Lucero. Tener un parate de cuatro meses no es menor. Esto le termina dando la razón a Colo Colo. Yo por lo menos lo preveía”. El futbolista no volverá a las canchas en el corto plazo.

Ahora Fortaleza y Juan Martín Lucero tienen 21 días para apelar la resolución ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Colo Colo, por su parte, no se ha referido respecto al fallo que recibieron a su favor en horas de la tarde de este martes.