Jean Beausejour fue uno de los dejó su opinión respecto del tema. Colo Colo conoció la sanción en contra del Gato Lucero y de Fortaleza. El atacante argentino estará cuatro meses sin jugar, mientras que el cuadro de Ceará no podrá fichar jugadores durante los dos mercados de pases venideros.

“Uno nunca quisiera que existieran sanciones a los futbolistas con lo que a uno le gustaba hacer, que era estar dentro de la cancha, pero también esto va sentando precendentes”, describió el histórico lateral izquierdo de la Roja en el espacio Los Tenores de ADN.

Para el Bose, hay cuestiones que se deben respetar más allá de poner sobre la balanza los intereses económicos por delante de cualquier otro. “Hay derechos y también obligaciones que cumplir. Me parece perfecto que cuando el futbolista no cumpla, esté sujeto a castigo”, manifestó. Beausejour jugó 71 partidos por Colo Colo y anotó nueve goles.

“Más cuando los clubes son dañados y perjudicados con su patrimonio, además del tema deportivo”, expuso Beausejour Coliqueo. Con eso le apuntó al perjuicio que significó para el plantel adiestrado por Gustavo Quinteros perder a su máxio artillero.

Beausejour se pone en fila con Colo Colo tras el castigo al Gato Lucero y Fortaleza

Por cierto, Jean Beausejour continuó con su comentario. “Así cuando los clubes fallan y uno es categórico, pidiendo que les caiga la ley, acá no hay doble lectura”, aseguró el otrora futbolista del América de México, Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo Colo, entre varios otros clubes.

“Colo Colo estaba apegado al reglamento. Es lógico que Lucero y Fortaleza estén pagando las consecuencias”, zanjó Bose. De todas maneras, el Time do Povo tiene plazo para hacer una apelación. Y también hay un lapso de tiempo disponible para retrucar esa apelación. Esta historia no tiene su final. No todavía…