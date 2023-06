Gato Lucero apareció sobre el final para liquidar a Palestino en la Copa Sudamericana. Con un remate rasante, el ex goleador de Colo Colo anotó el 2-0 parcial de Fortaleza ante los árabes. Con esa victoria, el equipo brasileño pasó de ronda en el Grupo H del certamen.

Por cierto, el delantero mendocino quedó con una sonrisa que iba de una oreja a la otra en el estadio El Teniente de Rancagua. Después de derrotar al Tino, Lucero conversó con DSports Chile y se refirió al afecto que recibió en una nueva y breve visita al país.

“Fue mucha gente al hotel en Rancagua a darme su cariño. Eso me llena el corazón. Me pone muy feliz y contento”, afirmó el ex ariete de Vélez Sarsfield, quien estuvo durante una temporada en el Cacique.

De hecho, Juan Martín Lucero volvió a repasar su adiós del estadio Monumental en una trama que tuvo incluso una demanda del cuadro popular al Fortaleza y al centrodelantero oriundo de Mendoza. “Fue un año increíble en Colo Colo. No sólo en lo deportivo. También en lo familiar. Conocí muchas personas que me dieron cariño. Sólo tengo palabras de agradecimiento”, repasó el ex Xolos de Tijuana de México.

Gato Lucero repasa su salida de Colo Colo tras celebrar con Fortaleza: “El jugador cambia de club todo el tiempo”

Juan Martín Lucero se animó a repasar el bullado adiós que tuvo de Colo Colo, donde se erigió en una pieza indiscutida para Gustavo Quinteros. De hecho, el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia no pudo paliar la baja del Gato con Leandro Benegas ni con el paraguayo Darío Lezcano.

“Son situaciones que pasan en el fútbol. Uno nunca hace algo con mala intención. Todo el tiempo pasa que un jugador cambia de club”, resumió el ex artillero del Johor de Malasia.

Y prosiguió. “Acá en Chile se manifestó de una manera y ya está. Hay que afrontarlo como se dé. Con la cabeza en alto y siempre creyendo en la persona”, cerró el Gato Lucero. Y ya piensa en la instancia siguiente de la Copa Sudamericana.