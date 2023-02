El triunfo de Colo Colo contra Ñublense permite a los albos volver a ilusionarse con repetir una buena campaña, tal como la del año pasado. Y el gol de Darío Lezcano en área chica, mostrando un buen olfato goleador, es una de las cosas que más se van a ver en este nuevo elenco de Gustavo Quinteros.

Eso piensa Jean Beausejour, quien en Radio ADN aseguró que hay que acostumbrarse a este asunto en el elenco Popular. "El 9 estará remitido a lo que uno entiende como 9 clásico. Era distinto el equipo con Juan Martín Lucero", comentó el autor de dos goles en Mundiales diferentes.

"El gol de Lezcano lo pudo hacer Benegas antes, cuando Castillo se la baja de cabeza. Hay que acostumbrarse a los 9 de Colo Colo en este formato. Por eso el equipo debe producir más situaciones y de mayor calidad para su 9. No es un equipo de elaboración, está diseñado para ser directo, con Thompson, Bolados y Castillo, que no son sostenedores de pelota, son de distancias largas", sostuvo Bose.

Además le pegó un tirón de orejas a la dirigencia, pues no se convence con el plantel que se armó. "Se debe exigir algo diferente, los recursos futbolísticos están lejos del año anterior. Esto es una crítica, pues no mantuviste un plantel competitivo aun siendo campeón. No se conformó bien el plantel de Colo Colo", confesó.

De todas maneras, celebró que mejorara el juego tras perder 5-1 contra O'Higgins. "El piso para un partido lo diste, fuiste competitivo y arrinconaste al rival desde lo físico. Fue trabado, con pelotas divididas y por inercia llevó a Ñublense a su arco", indicó.

Colo Colo volverá a jugar el próximo domingo nuevamente en el estadio Monumental, cuando reciba a Everton desde las 20.30 horas. Encuentro en el que es posible que Lezcano sea titular por primera vez con la camiseta del Popular.