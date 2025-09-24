Un nuevo programa de competencia está por comenzar y un goleador de Colo Colo será una de las grandes sorpresas del espacio. Cuando ya se pensaba que el casting de Fiebre de Baile estaba cerrado, un inesperado nombre se filtró.

Según revela El Filtrador, Esteban Paredes será parte del estelar de competencia de Chilevisión participando por primera vez en un programa de este género.

“El “Tanque” cambiará la cancha de fútbol por la pista de baile en la movida más sorpresiva de la televisión reciente, sumándose a un elenco que ya se perfila como uno de los más potentes de los últimos años”.

Esteban Paredes debutará en Fiebre de Baile

El espacio, que aún no define su fecha de estreno, ha revelado a distintos rostros entre ellos Constanza Capelli, Faloon Larraguibel, Kike Acuña y Francisco Reyes Cristi, y ya se pensaba que los participantes de la nueva temporada estaban cerrados, por lo que el debut del histórico de Colo Colo es una gran sorpresa.

El medio detalla el impacto que tendrá la llegada de Paredes al espacio. “La llegada del histórico goleador a la competencia de baile es un verdadero terremoto para la industria. Paredes, una figura venerada por los hinchas del fútbol, dará un giro radical a su carrera para mostrar una faceta completamente desconocida”.

Esteban Paredes debutará en el estelar de competencia de CHV/Photosport

“Su participación promete no solo atraer a la masiva fanaticada alba, sino también verlo en un desafío que lo sacará por completo de su zona de confort”, explica el medio en su publicación.