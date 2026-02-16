Arturo Vidal tuvo una temporada 2025 para olvidar. Como todo Colo Colo, en realidad. El King se juramentó mejorar este año porque quedó con rabia y, al menos en el inicio del torneo, saca aplausos.

Se afianzó como titular nuevamente, un lugar que había perdido con Fernando Ortiz en el final del campeonato pasado. Y además, en un equipo al que le cuesta armar buen juego, es quien mejor juega.

Muchas veces se ofreció como la primera salida en el duelo ante Unión La Calera y eso le dio claridad a sus compañeros. También se atrevió a llegar al área rival, recuperar balones y empujar siempre a una escuadra pálida de asociaciones cerca del área cementera.

Vidal siempre estuvo apoyando a sus compañeros Foto: Magic Sport/Esteban Fagett

Arturo Vidal brilla en números

Según señala la cuenta Anlytics Chile, Arturo Vidal fue el mejor jugador de Colo Colo en muchos ítems, lo que demuestra que ha elevado su nivel de juego.

Fue el mejor en tiros al arcos, en intercepciones, en recuperaciones, en duelogs ganados, en pases completados y en acciones defensivas.

El ex Barcelona de esta forma muestra mucho carácter para, a sus casi 39 años, dejar en el olvido lo que fueron las críticas recibidas el 2025.

“El triunfo sirve para tener una semana tranquila”, expresó Vidal cuando finalizó el juego ante La Calera, entendiendo que deben sacudir los fantasmas del centenario lo antes posible.

El próximo rival de Colo Colo será O’Higgins, en Rancagua, duelo que se jugará el sábado a las 18 horas. Ambos elencos son escoltas de Limache, pues tienen 6 puntos.