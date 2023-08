Alan Saldivia se ha erigido en una pieza indiscutida en la defensa de Colo Colo. Y tal como esperó su oportunidad para jugar por el primer equipo del Cacique espera su turno para otra costumbre habitual en un camarín: llevar mate al estadio Monumental, una conducta que el uruguayo de 21 años todavía no pone en práctica.

El ex zaguero del Montevideo City Torque conversó con el programa Mediapunta y Nicolás Peric lo invitó a tomar de la infusión que tanto consumen los rioplatenses. Verónica Bianchi, parte del trío de conductores del espacio, hizo al “4” de los albos calificar la mano del Loco.

“Está de 10, un nivel siete. Porque no sé… ¡ahh! (exclamación de haberse quemado). Faltaba la montañita. Pero ya quedó, era el primero no más”, reconoció Saldivia, quien ha conformado una pareja celeste en su totalidad con su compatriota Maximiliano Falcón.

“Me estai matando de entrada”, le retrucó el Loco Peric. “¿Con quién tomai matecito?”, le consultó el golero, campeón con el Argentinos Juniors del Bichi Borghi en la máxima categoría del vecino país. Y fue entonces que Alan Saldivia dejó claro que no es tan charrúa como parece.

Alan Saldivia revela su pareja para tomar mate en el estadio Monumental

La respuesta de Alan Saldivia sobre su gusto por el mate dejó más de alguna sorpresa. “Tomo poco, pero tomo con el Mati de los Santos ahí unos buenos mates. No me gusta cebar, pero sí tomar”, aseguró el oriundo de Rivera, a unos 500 kilómetros de Montevideo. Pero él no acerca ningún implemento al Monumental.

“No llevo el mate ni nada. Siento que se ve mal, muy chico para llevar mate. Muy canchero. Hay que respetar, viste. Quizás en unos años más por ahí sí”, sentenció el ex marcador central de Defensor Sporting, donde vivió cinco años de su proceso formativo antes de pasar al City Torque.

¿Cuánto ha jugado Alan Saldivia en este 2023?

Alan Saldivia ha jugado 18 encuentros con el Cacique esta temporada: ocho por el Campeonato Nacional, cinco por la Copa Chile, tres por la Copa Libertadores y dos por la Sudamericana. En total suma 1.308 minutos de juego.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Colo Colo y la U por la 23° fecha del Campeonato Nacional?

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán el próximo fin de semana. El partido es válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional y se jugará el sábado 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.