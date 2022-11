En una conversación con RedGol, Nicolás Peric rememoró ese glorioso título que logró con Argentinos Juniors y piensa que la rivalidad existente con Argentina es algo que no trasciende al fútbol. "El que pasa la línea no entiende que esto es un deporte", marcó el Loco.

Nicolás Peric luce tranquilo. Y ríe, como casi siempre hace. Al menos ahora, que lleva adelante una incipiente carrera en los medios de comunicación, en el rol de comentarista que ejerce para algunos programas de ESPN Chile. Dentro de la cancha, su personalidad se acercaba más a vivir con intensidad cualquier partido que a la alegría constante.

Pero también tiene tiempo de revivir parte de la experiencia que tuvo como futbolista profesional. Además de haber sido campeón con Cobresal, el Loco fue parte de un logro histórico que tuvo el Argentinos Juniors de Claudio Borghi, que se consagró ganador del balompié trasandino luego de 25 años de sequía de un equipo que, entre tantos otros talentos, formó al indeleble Diego Armando Maradona.

"De haber vivido allá tengo los recuerdos más lindos de mi carrera: es fascinante, futbolísticamente estamos a años luz, el respecto al futbolista es absoluto y que lo pasé increíble", le contó a RedGol el ex portero, quien también defendió a Rangers de Talca, Audax Italiano y Deportes Iquique, entre otros clubes.

Por cierto, en el cuadro de la Paternal convivió también con su compatriota Emilio Hernández. "Mis compañeros tenían tallas para mí por ser chileno. No habíamos ganado absolutamente nada. Parte del cuerpo técnico era chileno, el Bichi es argentino-chileno. Tiene que haber sido una de las experiencias más maravillosas de la vida por cómo me trataron y por cómo viven el fútbol. Por la pasión con la que viven eso, me hizo entender que el fútbol es más que un deporte. Es algo más social", relató el talquino.

Fue precisamente por eso que le quitó drama a la pica que existe entre Argentina y Chile, que muchas veces parece algo traumático. Aunque no para Peric. "Lo veo como algo súper normal para el medio futbolístico y lo que ha pasado este último tiempo en cuanto a rivalidad. Nosotros gozamos mucho con esas dos Copas América que tuvimos después de vencerlos. En contraparte ellos se ríen de nosotros por no haber clasificado al Mundial, es más futbolístico que otra cosa", explicó el ex guardavalla, quien fuera del país jugó en el Gençlerbirliği S.K. de Turquía y em Olimpia de Paraguay

"El que pasa la línea siento que no entiende que esto es un deporte. Juegan por un objetivo, que es ganar. Y el otro pierde, pero dentro de la cancha el respeto es absoluto por un colega que está al frente. Por más que algunos malentiendan la situación, somos dos países que juegan al fútbol. Y después de eso, somos hermanos. Estamos al lado", apuntó el Loco Peric en la charla que tuvo con RedGol.

El favorito a ganar Qatar 2022 para el Loco Peric

Nicolás Peric suele estar al pie del cañón en cuanto a lo relativo al fútbol. Y cómo no, está pendiente al Mundial de Qatar 2022, que ha dejado dos batacazos en la primera jornada: el triunfo de Arabia Saudita ante Argentina y la victoria de Japón contra Alemania.

Por cierto, el Loco tiene su candidato. Aunque tiene uno en su mente y otro, en su pecho, aunque suene medio cliché. "Creo que el campeón va a ser Brasil, creo que debiese mostrar más credenciales. Indudablemente que Argentina seguirá avanzando. Mi corazón va por Croacia, pero creo que futbolísticamente es superior Brasil", cerró el maulino de 44 años.