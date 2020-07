Emilio Hernández: "Jorge Sampaoli me basureó y es el peor entrenador que tuve"

Luego de su paso por Argentinos Juniors, Emilio Hernández retornó a Universidad de Chile en 2012 y a diferencia de lo que vivió en 2009 donde fue campeón con el equipo azul, esta vez jugó poco y terminó peleado con el entrenador Jorge Sampaoli.

En conversación con Espn, el Choro asegura que se "sintió basureado" por el estratega argentino y que los hinchas azules lo malinterpretaron cuando jugando por Unión Española festejó los goles con una especial dedicatoria.

"Yo cuando le hice un gol a la U con Unión Española se lo dediqué a Jorge Sampaoli y no a la gente, y se lo dije a él en la cara, la gente se lo tomó mal pero no fue contra ellos", asegura.

Emilio Hernández y su gol con dedicatoria (Agencia Uno)

Hernández le da con todo a Sampaoli asegurando que no tiene punto de comparación con Marcelo Bielsa.

"Yo en lo personal a mi no me entregó nada, yo venía de la escuela de Bielsa y no entiendo por qué los comparan, no tienen nada que ver, Sampaoli te explota y si no sirves, te reemplaza por otro jugador", afirmó.

Para el final, Emilio Hernández reitera que Sampaoli es el peor entrenador que tuvo.

"Su trato no me gustó para nada y como dije es uno de los peores técnicos, a mi no me dejó nada", cerró.