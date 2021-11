Se sabía de un corte de luz masivo en el hotel de la Roja de Marcelo Bielsa en el debut del DT con la selección chilena en Viena. Nico Peric reveló que fue Alexis Sánchez el responsable con una peligrosa acción que por poco no manda al Niño Maravilla al hospital.

Nicolás Peric reveló al protagonista de una antigua anécdota de la selección chilena. El nombre hasta ahora era desconocido públicamente, pero al Loco se le salió en una amena y jocosa conversación con Julio César Rodríguez en el programa “Pero Con Respeto” de CHV.

La historia es así: la Roja venía del escándalo de la Copa América en Venezuela y Marcelo Bielsa debutaba en la banca de la Roja en una gira por Viena con partidos amistosos frente a Suiza y Austria. En el hotel de concentración, Alexis Sánchez casi se electrocuta y dejó todo el edificio sin luz.

“En Viena, ahí fue. ¿Por qué cortó la luz? Porque le quedó el pan atrapado en la tostadora y no encontró nada mejor que meter un cuchillo metálico. Y Paf, cortó la luz en todo el edificio”, relató Nico Peric.

El ex arquero agregó: “nosotros lo mirábamos y le decíamos: te vas a electrocutar… te vas a electrocutar. Estaba Claudio (Bravo) y yo al lado. Estábamos los dos y le digo: te vas a electrocutar. Fue Alexis (Sánchez). No se sabía (que fue él), es un chiste. Gracias a Dios no le pasó nada”.

“Le metía el cuchillo como por el lado porque le había quedado el pan adentro. En esto soy súper sincero: después sin desenchufarlo yo también la he hecho y de repente me acuerdo que me va a pasar la gran Alexis, y desenchufo”, complementó el Loco.

Nicolás Peric remata la peligrosa y notable anécdota: “metió el chuchillo metálico y paf, se cortó la luz. Nos paramos con Claudio y el cuchillo tenía un hoyo. El cuchillo metálico tenía un hoyo, gracias a Dios el pencazo fue en el cuchillo y no le pasó nada. ¿Qué hizo Alexis? Era chico. Se hizo el gil y se fue a sentar con todo el hotel sin luz”.

La selección chilena vuelve a la cancha este martes 16 de noviembre como local contra Ecuador tras la victoria ante Paraguay en Asunción, con un solitario gol que nace de los pies y el tiro libre de Alexis Sánchez.

